Střílí góly, válí na Instagramu. Inspirují nás hokejisti, říká Kubálková

Na sítích je Zora aktivní. Hráčky už během přípravy na nový ročník natáčely různé ankety mezi sebou nebo skeče. Snaží se tak využít sílu Instagramu mezi mladší generací a přilákat fanoušky na tribunu.

„Ten nápad jsem dostala já s mojí spoluhráčkou Simonou Horákovou. Napadlo nás, že bychom mohly trochu zviditelnit náš klub, aby chodilo na naše utkání více fanoušků a abychom měli vetší podporu. Viděli jsme to u ostatních, tak jsme se rozhodly to napodobit. Myslím, že to skvěle vychází. S nápady přicházím většinou já, spoluhráčky to stříhají. Inspirujeme se i třeba u našich hokejových kolegů z HC Olomouc,“ popisuje Kubálková.

Je to třeba, každý příznivec se v současnosti počítá. Stejně tak podpora. Začátek sezony totiž není pro Olomouc úplně ideální. DHK vyhrál jen dvakrát z osmi zápasů, v tabulce jsou házenkářky desáté z dvanácti. Nefunguje zejména defenziva.

„Dostáváme hodně branek, takže by to chtělo rozhodně zlepšit obranu. Na tom nyní aktuálně hodně pracujeme. Musíme být i více důrazné, trenérky nám pořád říkají, že musíme přerušovat, být tvrdší. Snažíme se o to, ale nevychází nám to. Věřím, že do dalších zápasů to bude z naší strany lepší,“ přeje si.

Z individuálního pohledu zažívá Kubálková snový start. V osmi zápasech zaznamenala 53 branek a po právu jí patří první příčka v klubovém žebříčku. Zmínit můžeme i první dva zápasy s deseti góly v kariéře, povedlo se to proti Zlínu a Slavii Praha. „Jsem ráda, že přispívám našemu týmu. Není to jen má zásluha, tým mi hodně pomáhá, je to týmová práce,“ zmiňuje Kubálková kolegiálně ostatní.

Devatenáctiletá křídelnice hraje už třetí sezonu v mezinárodní MOL Lize v barvách Olomouce. Ve svém prvním ročníku sbírala taktéž starty v rámci první ligy starších dorostenek. Takto už si mohla zvykat na prostředí seniorské házené. „Byla to samozřejmě velká změna, ale holky nás vzaly spolu s dalšími spoluhráčkami mezi sebe. Díky tomu týmu to bylo mnohem lehčí, úplně v pohodě,“ pochvaluje si.

Domácí hala Zory sice disponuje jedinou tribunou o kapacitě 400 diváků, atmosféra je i tak na vysoké úrovni a fandí se naplno po celé utkání. „Olomoučtí fanoušci jsou úplně super, hlavně na naše zápasy chodí mladší hráčky z klubu. Díky svým hlasům nás hodně podporují a vytvoří parádní atmosféru na každý zápas. My jim za to mockrát děkujeme,“ říká Kubálková.

MOL Ligu hraje dvanáct týmů – devět z Česka a tři ze Slovenska. Pro klub ze středu Moravy představují nejdelší výjezdy ty na západ Čech do města Lázně Kynžvart. A pochopitelně do Michalovců na Slovensku. „Na tyto daleké cesty jezdíme autobusem, z mých zkušeností je to v pohodě. Ty větší dálky jsou horší, to strávíme v autobuse okolo pěti až šesti hodin. Ale dá se to v pohodě zvládnout,“ usmívá se.

Teď ještě aby se zlepšily výsledky. Pak se úsměvy budou objevovat i na dalších tvářích Zory.