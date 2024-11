Piroch: Trenér Sabaté je opak Španěla. Postup na ME? Vlastně povinnost

Martin Galia naskočil do zápase ME v házené Česko - Portugalsko • Profimedia.cz

Poslední fáze v kvalifikaci o EURO 2026 začíná. Čeští házenkáři ve středu změří v pražské UNYP Areně síly s podceňovaným Lucemburskem. Jedním z katů outsidera by měl být Tomáš Piroch z Wisly Plock. Ten v Polsku kroutí třetí sezonu pod koučem českého národního týmu Xavierem Sabatém a sbírá zkušenosti i v Lize mistrů. „I když je mi teprve 24 let, tak už nějaké zkušenosti mám, takže zodpovědnost cítím. Nevím, na kom jiném by ta tíha měla být, než na nás, kteří jsme v reprezentaci už nějakou dobu,“ má jasno šikovná pravá spojka.

V polské lize vyhráváte, v Lize mistrů se vaší Wisle Plock nedaří. S jakou náladou jste přijel na sraz?

„Jako obvykle se na reprezentaci těším. Je to něco jiného než v klubu. Tady nemáte moc času na trénování extra věcí navíc. Nijak mou náladu tady neovlivňuje, že se nám teď v Lize mistrů nedaří.“

Jak vnímáte svou současnou pozici v klubu?

„Už je to jiné než na začátku. Znám svou roli. Dostávám hodně prostoru a snažím se toho využít. Minuty na hřišti se navýšily. On se zranil Michal Daszek na mojí pozici, takže teď jsem první pravá spojka.“

Kouč české reprezentace Xavier Sabaté vás vede i v klubu a hodně o vás stál, že?

„Ano. Hned po prvním nebo druhém srazu mi tehdy volal, jak to mám ve Francii se smlouvou. To léto jsem vlastně přestupoval na poslední chvíli. Dlouho nebylo jasno, ale naštěstí to klaplo. Když teď vidím, jak je Sabaté vybíravý v dobrém smyslu slova, co se týče posil, tak jsem rád, že jsem se mu zalíbil.“

Vidíte změnu jeho přístupu v klubu a v národním týmu?

„Změna tam určitě je. V klubu od nás vyžaduje mnohem víc. Trávíme společně hodně času a máme daleko více tréninků než v reprezentaci. Tady musíme během dvou dnů vymyslet taktiku a být v nějaké herní podobě. Zároveň je ale ta hra Plocku a české reprezentace dost podobná, protože se snaží hodně věci přenést.“

Jaký je lidsky? O Španělech se traduje, že jsou takoví veselí volnomyšlenkáři.

(Úsměv) „Skoro bych řekl, že on je opak. Určitě není pořád vysmátý. Je to přímý člověk. A hlavně upřímný.“

Ve Wisle jste od roku 2022, předtím Německo, Švýcarsko, Francie. Není čas zvednout kotvy?