České házenkářky smolně padly. Ani góly „rumunské špionky“ nepomohly

Mohl to být růžový start českých házenkářek do ME. V Debrecínu měly v první půli Rumunky na lopatě. Jenže po změně stran se soupeřky zmátořily a česká skvadra nakonec smolně padla 28:29. Nepomohlo ani 11 branek Charlotte Cholevové, která na klubové úrovni hraje právě v Rumunsku. Český tým si tak postup ze skupiny notně zkomplikoval. „Pro mě to bylo speciální, chtěla jsem moc vyhrát, ale jsem zklamaná. Byl to od nás průměrný výkon,“ hovořila po utkání Cholevová.

Do české brány se postavila Sabrina Novotná z Kynžvartu a Rumunky z ní musely být na odtahovku. V jednu chvíli měla česká hrdinka v bráně úspěšnost zákroků dokonce přes 67 %. „Mně vyhovuje tento typ soupeřek, když jsou velké, střílejí z dálky a můžu je atakovat. Na svůj výkon ale teď úplně nekoukám,“ posteskla si česká brankářka. Vysoké číslo úspěšnosti zákroků nešlo udržet. Zatímco česká palisáda vzadu slábla, Rumunky se činily. Skvěle hrály hlavně Lorena Ostaseová a střídajícím X faktorem byla Bianca Bazaliuová a její precizní sedmimetrové hody.

Od začátku zápasu český tým vedl, v nejhorším to byl remízový stav, který v ofenzivě držela hlavně levá spojka týmu Ramnicu Valcea Cholevová, ale prohru neodvrátila. „Není to o tom. Měla jsem velkou motivaci vyhrát. Nechala jsem tam všechno. Že mi to tam spadlo? Ok, ale moje góly jsou mi teď úplně ukradené,“ řekla upřímně jedna z hrdinek zápasu a pokračovala. „Hodně věcí tam bylo špatně. Snažily jsme se až do konce. Pořád je to otevřené a může se to zamíchat. Stále máme šanci postoupit.“

Dobrý výsledek doslova proklouzl mezi prsty. Až zhruba čtyři minuty před koncem se Rumunsko dostalo poprvé v utkání do vedení a psychologickou výhodu okamžiku nepustilo. Křídelnice Ludwigsburgu Veronika Malá v závěru už jen korigovala na 28:29. Většina z 2240 diváků v Debrecínu tak mohla slavit. Rumunsko totiž logicky díky blízkosti města u hranic mělo v hledišti převahu. Prohra mrzí o to víc, že klíčová hráčka Rumunek Sorina Grozavová byla vymazána a nedala jediný gól. Taky se ve druhé půli vlastně nedostala na hřiště.

„Měli jsme velmi dobrou defenzivu a ukázaly se taky brankářky na obou stranách. Bohužel vepředu jsme jen ve druhém poločase nevyužili pět jasných šancí. Víte, my prohráváme o gól. Nemůžeme takhle marnit příležitosti. Musíme to napravit, protože je to mentální záležitost,“ prohlásil po zápase norský kouč Češek Bent Dahl.

Šanci na reparát budou mít Češky už v neděli proti Srbsku od 20.30. „Musíme pokračovat v naší práci v obraně a na postu brankáře. Pokud se toto povede, budu spokojený, protože vím, že máme schopnosti na to, abychom hráli mnohem lepší útoky. Proti Srbsku uvidíme,“ zakončil Dahl.

Mistrovství Evropy házenkářek, skupina B

Česko - Rumunsko 28:29 (13:11)

Sestava a branky Česka: Novotná, Kudláčková - A. Franková, Šustáčková 5, Smetková, J. Franková 1, Jeřábková 6, Desortová, Andrýsková, Cholevová 11, Schreibmeierová, Malá 4, Königová, Stellnerová 1, Dresslerová. Trenér: Dahl

Nejvíce branek Rumunska: Bazaliuová 9, Ostaseová 8, Borsová 4

Rozhodčí: Brkic, Jusufhodzic (oba Rak.)

Vyloučení: 1:2