Norský kouč házenkářek před ME: Co umíme, víme. Porveme se o každý míč

Vrchol sezony pro české házenkářky je tady. V maďarském Debrecínu odehrají tři utkání základní fáze ME. Začíná se 29. listopadu. Český tým jede na turnaj jako osmý celek loňského světového šampionátu. Jenže házenkářské klišé praví, že „Evropa“ je náročnější turnaj. Národní mužstvo znovu povede do boje norský trenér Bent Dahl. „Chci, abychom se v zápasech rvali o každý míč, a doufám, že to pro diváky bude zajímavá podívaná,“ hlásí odhodlaně.