Házenkářka Novotná přestoupí v létě do velkoklubu. Čeká ji Liga mistryň

Začátkem prosince, když byla oporou české házenkářské reprezentace na ME, se o tom jen šeptalo. Nyní už je jisté, že brankářka Sabrina Novotná od léta okusí francouzskou ligu. Z Lázní Kynžvart přestupuje do špičkového celku Mét. „Přestup se zrodil po evropském šampionátu. Do Francie se těším. Hrát ligu úřadujících mistryň světa je skvělé,“ řekla Novotná, která měla i řadu dalších zajímavých nabídek.

Pokud jste ji do prosince příliš neregistrovali, tak na ME už určitě ano, jestliže se zajímáte o házenou. Svými zákroky držela českou reprezentaci nad vodou, a byť šampionát dopadl neúspěchem, ona patřila k výrazným brankářkám celého turnaje. Bylo jasné, že Lázně Kynžvart jí začaly být malé. Už před evropským šampionátem naznačovala, že nejpozději od nové sezony prchne do zahraničí. To se také stane.

Méty přitom nejsou tuctovým klubem. Poslední roky jsou hegemonem v zemi Galského kohouta a francouzskou ligu opanovaly v historii šestadvacetkrát. Navíc momentálně kralují také Lize mistryň.

„Měla jsem spoustu nabídek z Maďarska, Rumunska i Francie. Teď už můžu prozradit, že tam byl i Brest. Nakonec ale vyhrály Méty. Mluvila jsem o tom s holkama jen okrajově, protože jsem nechtěla prozrazovat, co bude. Herně je to dost individuální, protože tam žádná česká brankářka dosud nebyla. Myslím si, že kvalita je vysoko,“ míní rodačka z Prahy, která v dětství dělala balet, ale nakonec vyhrála házená. Prozradila tak, že po ní toužil i velký rival Mét z Brestu.

Sezonu však ještě zakončí v Lázních Kynžvart. S týmem bojuje na poli evropském i ligovém. „Chceme letos vyhrát medaili. I když pro nás je hlavní cíl zlato a doufám, že to dopadne. Začátek sezony pro nás nebyl nejlepší a vstup do play off pro nás nebude snadný, ale budeme bojovat,“ řekla čtyřiadvacetiletá reprezentační brankářka o ambicích ve spojené československé lize. Rozlučka před odchodem do Francie by to byla stylová.