Šustáčková: Žiju na jednom z nejkrásnějších míst světa. Francouzi ani neví, kde je Česko

S českou reprezentací zabojuje o postup na MS v barážové řežbě proti Ukrajině. Jinak ale Markéta Šustáčková (28) hraje na norské adrese v Molde, kde žije i s manželem a bývalým házenkářem Matějem Šustáčkem (34). Ten se pro změnu prosadil jako trenér. Po sezoně však oba hlásí návrat do Česka. „Chybí mi rodina a přátelé. Uvědomila jsem si to, když moje mladší ségra vyrostla a já přišla o celé to období jejího dospívání. Mám teď malého synovce a chci být prostě s nimi,“ říká rodačka z Neratovic., která od nové sezony posílí Most. V rozhovoru pro web iSport mluví o norské mentalitě, v čem se liší tamní házenkářské prostředí od Česka či Polska, ale také o tajích norské gastronomie.

Házená vás zavedla do Polska, Francie a nyní do Norska. Snilo se vám o tom, když jste rozjížděla kariéru v Olomouci?

„Po zkušenosti v Polsku bych asi neřekla, že zůstanu v cizině šest let. Bylo to asi nejtěžší období mého života. Navíc přišel covid a vše se zkomplikovalo. Francie mi potom dodala větší chuť do házené. Přestupem do Norska jsem si splnila sen. Miluju hory a přírodu, chtěla jsem dlouho do Skandinávie. Poslední dva roky žiju na jednom z nejkrásnějších míst na světě.“

Hrajete v Molde, scenérie kolem se považují za další div světa. Je to vážně taková romantika, jak se může zdát?

„Je to ještě hezčí. Když se nad tím zamyslím, tak pro mě je Molde nejhezčí místo pro život v Norsku, když porovnám, kde jinde se tam hraje liga. Hory, fjordy a moře jsou okouzlující. Je pravda, že počasí umí zlobit. Slunný den je tady zhruba jeden za čtrnáct dní. Když ale přijde, tak to fakt stojí za to.“

Jak bojujete s polární nocí a dnem, kdy dokáže být ve Skandinávii dlouho tma a šero? Molde se to přece taky týká.

„Upřímně? Měla jsem s tím problémy. Tma na mě doléhala, ale nejhorší období je v prosinci, kdy jsem oba roky trávila na šampionátech v Dánsku a Maďarsku. Přesto byly pro mě leden a únor náročné. V Česku si to moc neumíme představit, ale denní světlo fakt dělá s psychikou svoje.“

Podařilo se vám za ty necelé dvě sezony procestovat aspoň část země?

„Ano, jezdím hodně po okolí Molde, které je úchvatné, ta příroda je tady nádherná. Manžel měl to štěstí, že byl v létě i v Lofotech. Turisticky hodně zprofanované souostroví. Až se budeme stěhovat do Česka, tak to chceme vzít po západním pobřeží až do Dánska. Na tuhle část se ještě těším.“

Ano, od nové sezony budete hrát za Most. Proč se vracíte?