Titul pro Baník. Házenkáři Karviné mají po roce znovu double. Galia: Bylo to na krev

Nejlepšími střelci rozhodujícího zápasu byli zkušená spojka hostů Milan Škvařil a domácí křídelník Denis Harabiš. Oba se srovnali na sedmi brankách. „Emoce jsou obrovské. Šlo o všechno a do poslední minuty se bojovalo. O to horší je to vždy pro tým, který prohraje. Plzeňští ukázali velkou sílu, že nás dostali do pěti zápasů. Až mě překvapilo, jak silní byli,“ řekl reprezentant Harabiš po zápase.

Karviná beze zbytku využila výhody domácího prostředí. Na závěr sezony se oba celky trmácely vždy v pokračování série do opačných koutů republiky a Baník svou tvrz i díky tradičně silné divácké kulise ovládl lépe.

„Tentokrát domácí prostředí rozhodlo. Tyhle zápasy nemám moc rád, protože když se prohraje, celá sezona je v háji, ale vyšlo to. Hala nás hnala,“ dodal hrdina Harabiš, který proměnil všechny čtyři sedmimetrové hody, ke kterým se postavil. „On už to byl takový vabank, ale je dobře, že mi to vyšlo v pravý čas.“

Za poslední dvě sezony je to tak čtvrté velké finále mezi oběma soky, pokaždé se radovala Karviná. Získala oba poslední ligové tituly a radovala se i v posledních dvou případech českého poháru.

„Sezona to byla doopravdy těžká. Za práci, kterou jsme celý rok odváděli, jsme si to zasloužili. Nervozita musela jít pryč, i když se tým dostane do krize, tak je potřeba kluky neustále povzbuzovat. Myslím si, že se to ukázalo po poločase, kdy jsme měli fantastickou druhou půlku. Bylo to na krev a teď můžeme slavit. V šatně už nějaký ten alkohol máme. Uvidíme, jestli vydržím jeden, dva dny. Je to historický moment pro karvinskou házenou,“ hodnotil brankářský specialista v realizačním týmu Karviné Martin Galia s odkazem na skutečnost, že Karviná prohrávala o přestávce 12:16, ale přesto dokázala utkání zvrátit.

Došlo tak na duel dvou velkých brankářských es české házené. Galia na straně Karviné, Petr Štochl vede Plzeň jako hlavní kouč. „Důležitý moment byl začátek druhého poločasu, bylo to o čtyři a za chvilku to byla remíza. Tam jsme Karvinou nakopli. Bylo tam ale víc momentů, kdy jsme to promarnili. Byli jsme Karviné zdatným soupeřem. Sezonu musíme hodnotit pozitivně. Zapojili jsme hodně mladých hráčů, díváme se dopředu. Poslední dva zápasy byly u nás a v Karviné vyprodané arény, takhle to má vypadat,“ smekl před fanoušky obou táborů kouč hostů Štochl.

Karviná potvrdila své výsadní postavení ze základní části. Získala třináctý titul v historii české ligy a raduje se potřetí za poslední čtyři sezony. Zároveň je to druhý double za poslední dvě sezony. Naposledy se ze zisku některého z tuzemských pohárů radovala právě Plzeň - z titulu v roce 2023.