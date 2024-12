Návrat Dohnala po nemoci a nejhorším roku: Trénoval jsem na práškách

Mířil na trůn Oktagonu a bral výzvy z evropské špičky. Sen o prestižní lize UFC mu však nedovolil prodat v kleci, co natrénoval. Brněnský „Hezoun“, jak se Jakubu Dohnalovi přezdívá, se na sobotním Oktagonu 64 v Mnichově postaví zkušenému Němci Michaelu Deiga-Scheckovi. Do klíčového utkání, od kterého si slibuje vysvobození z nešťastného životního období, ale nastupuje po řadě zdravotních komplikací. Zrušení účasti rezolutně odmítá. „Nastoupím za každou cenu. Zabít, nebo zemřít. To jsou jediné scénáře, které si připouštím,“ hlásí. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Porazit legendu a jít si pro titul. Tak zněl plán třiatřicetiletého zápasníka Jakuba Dohnala, který byl dlouho nejvýše postaveným Čechem v pérové divizi Oktagonu. Během výstupu na vrchol ale narazil. Inkasoval dva finiše po sobě, načež mu zraněná záda vystavila půlroční stopku. Comeback chystá už v sobotu 7. prosince v Mnichově, kde se utká se zkušeným postojářem Michaelem Deiga-Scheckem.

Vracíte se po půlroční odmlce, jíž předcházely dvě hořké prohry se soupeři ze špičky Oktagonu. Přehodnocoval jste kariéru, nebo vás spíše držela zpět zranění?

„Brutální hubnutí před zápasy si zkrátka vyžádala svou daň. Měl jsem vážné problémy se zády, nemohl jsem řídit, spát,… Konečně jsem se dal jakžtakž do kupy, přijal další zápas a v tentýž den jsem zjistil, že mám pásový opar. Nasadil jsem prášky, masti a dostal jsem se z toho. Celou dobu jsem s tím samozřejmě trénoval, ale bezkontaktně. Byl jsem extrémně vyčerpaný. Byť jsem se vyléčil, imunitu jsem měl pořád oslabenou, a tak jsem hned chytl další bacil. Další prášky, další masti…Ještě před pár dny jsem byl nachlazený.“

Je zápas v Mnichově tak zásadní, že ho nemůžete odvolat?

„Zrušil bych to jen tehdy, pokud by hrozilo, že něčím nakazím soupeře. Teď už nemám čím, takže odstoupení nepřipadá v úvahu. Zabít, nebo zemřít. To jsou jediné scénáře, které si připouštím. Do klece vlezu za každou cenu.“