OKTAGON 85: program, fight card, kde sledovat živě?

OKTAGON 85
OKTAGON 85Zdroj: Foto: OKTAGON MMA
Otakar Plzák
Oktagon
Organizace Oktagon MMA se stěhuje do Hamburku, kde se 7. března odehraje strhující podívaná. Hlavním tahákem bude titulová bitva v bantamové váze mezi Igorem Severinem a Khurshedem Kakhorovem. Fanoušci se mohou těšit i na další atraktivní duely, v nichž se představí Christian Eckerlin proti Matouši Kohoutovi nebo Marek Bartl proti Tyronu Pfeiferovi. Kompletní program, složení hlavní karty a další podrobnosti naleznete v tomto článku.

Program a hlavní karta OKTAGON 85

Zápasníci

Váhová kategorie

Igor Severino (Bra.) vs. Khurshed Kakhorov (Něm.)

Bantamweight (Titulový zápas)

Christian Eckerlin (Něm.) vs. Matouš Kohout (ČR)

Catchweight 80 kg

Deniz Ilbay (Něm.) vs. Adrian Hamerski (Pol.)

Catchweight 69 kg

Raul Lemberanskij (Něm.) vs. Ali Gündüz (Něm.)

Bantamweight

Ruben Wolf (Něm.) vs. Olutobi Kalejaiye (Něm.)

Heavyweight

PRELIMS

Marek Bartl (ČR) vs. Tyrone Pfeifer (Něm.)

Welterweight

Denis Frimpong (Ir.) vs. Tomáš Cigánik (SK)

Catchweight 73 kg

Veronika Smolková (SK) vs. Stephanie Egger (Švýc.)

Catchweight 59 kg

Mohammed Walid (Něm.) vs. Abdullah Sultani (Něm.)

Catchweight 59 kg

FREE PRELIMS

Shawn Marcos da Silva (Něm.) vs. Matheus Severino (Bra.)

Flyweight

Michael Obodozie (Něm.) vs. Sebastian Horvath (SK)

Welterweight

Kde sledovat OKTAGON 85 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 85 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování Oktagon TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyšší
Safari 15 a vyšší
Microsoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHz
Paměť RAM min. 8 GB
Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

Nejzajímavější zápasy v turnaji OKTAGON 85

Igor Severino vs. Khurshed Kakhorov – bitva o krále bantamu

Souboj o uvolněný trůn bantamové divize slibuje atraktivní podívanou. Brazilec Igor Severino ukončil osm ze svých devíti vítězných zápasů před limitem. Do Oktagonu vtrhl na turnaji s pořadovým číslem 65, kde na body přetlačil Jonase Mågårda. Dvaadvacetiletý supertalent se měl o titul utkat už s Jackem Cartwrightem na turnaji OKTAGON 74, ze zápasu však sešlo. Nyní dostává novou šanci.

Do cesty se mu postaví německý válečník Khurshed Kakhorov, kterého čeká v organizaci premiéra. Přezdívku „Killer“ nedostal náhodou – v postoji je extrémně nebezpečný. V organizaci PFL drtil jednoho soupeře za druhým, stal se historicky prvním šampionem tamní pyramidy i bývalým mistrem organizace EFM. Teď chce ovládnout i Oktagon.

Christian Eckerlin vs. Matouš Kohout

Jedna z největších německých sportovních hvězd se touží vrátit na vítěznou vlnu a přiblížit se titulovým vavřínům. „Král Německa“ chce po dvou tvrdých porážkách dokázat, že v devětatřiceti letech nepatří do starého železa. Cíl je jasný: dominantní vítězství, ideálně doručené rychlým knockoutem.

Proti němu stane český bijec Matouš Kohout, který hodlá potvrdit, že patří k evropské elitě s mistrovskými ambicemi. Na svém kontě má řadu cenných skalpů. V posledním souboji s nadějným Hafeni Nafukou ukázal solidní práci na zemi a předvedl, že zdaleka není jen jednostranným postojářem.

Marek Bartl vs. Tyrone Pfeifer

Marek Bartl sice nemá na první pohled oslnivý rekord a do klece nastoupí opět v roli outsidera, rodák z Přerova však už nejednou šokoval favority. Na německé půdě dokázal opakovaně umlčet domácí publikum, což mu vyneslo přezdívku „Kat Němců“. Zkušený bojovník prošel velkou proměnou – z čistokrevného postojáře se slabinou v boji na zemi se přetransformoval v komplexního MMA zápasníka.

Tyrona Pfeifera čeká pod žluto-černou vlajkou premiéra. Přichází s pověstí obávaného finišera, který umí rozhodovat submisí i tvrdým KO. Naposledy triumfoval nad Jozefem Wittnerem v organizaci Cage MMA, kde získal titul. Nyní si brousí zuby na welterovou divizi Oktagonu.

 

