UFC 251 | Procházka vs. Oezdemir: Čech zkusil klec, nevadí mu ranní čas zápasu | iSport.cz

Český zástupce se představí na velmi exponovaném galavečeru UFC 251, který se uskuteční na takzvaném bojovém ostrově. Slavná organizace jej našla v místě luxusu Abú Zabí.

Jak se vám na Yas Islandu líbí?

„Je to tady pěkný. A to z toho hlediska, že bydlíme na hotelu nad závodním okruhem pro formuli 1 a MotoGP. Jsme víceméně pořád na hotelu. Vedle v pokoji máme tělocvičnu. Je to tu velké a pořádné teplo, takže se nedá nic moc vymýšlet, když už je ta karanténa. Moře je taky neuvěřitelně teplý. Ale všechno v pohodě.“

Cítíte se v dobré formě?

„Cítím se být v super formě! Mám rychlost, pohyb, strategii, a to všechno v neděli prodáme!“

Takže jste už plně aklimatizovaný?

„Určitě. Už jsme tu přece jen pár dní. Mívám tady otevřené dveře dokořán, tak abych dýchal ten místní vzduch teplej, hnusnej (směje se) a pořádně si na to zvykl.“

Udělalo na vás UFC zatím veliký dojem?

(zamýšlí se) „Tak jako akci UFC v Praze. Je to skvělá organizace, vše má naplánované do detailu. Všechno perfektně šlape, a to se mi líbí. Není kolem toho ani žádný kolotoč. Když je focení, je focení, pak rozhovor, bum. Žádné prostoje. A těším se na to, že zápas bude bez diváků. Takže za mě je UFC skvělý!“

V čem vidíte hlavní rozdíl v porovnání Rizin a UFC?

„UFC má podchyceno opravdu všechno. Zajišťuje nám i stravu nebo maséra, kterého jsem tu už využil. Musím říct, že je to skutečně příjemný. Je i fajn se s lidmi z týmu UFC bavit. Každý tu má své místo a dělá svou práci naplno, vážně a zodpovědně. A je krásné to na těch lidech vidět. Starají se opravdu výborně.“

Co se týká přípravy, jak jste v posledních dnech trénoval?

„Vždycky jsem brzy ráno vstal před pátou hodinou. Šel jsem se proskákat, vyboxovat, zastínovat… Zkrátka abych se dostal do varu, a potom jsem si dával ještě jeden trénink přes den podle toho, jak jsem to cítil. Ve středu jsem měl poslední klasický těžší trénink. Teď už jen vážení a zápas. Takže super!“

Na sociální sítě jste dával videa, jak si zkoušíte klec UFC. Byl jste s ní spokojen?

„Byl jsem zatím jenom v té plážové a ta je hlavně propagační. Není to klec, která by měla sloužit přímo tomu zápasu, takže v ní není stejná zem. Ale dobrý, je tam velký prostor a to je něco, co jsem doposud moc nezažil.“

Co říkáte na čas turnaje? Přece jen je posunutý na brzkou ranní hodinu kvůli vysílání v Americe.

„To mě nijak neovlivňuje, prostě to beru, jak to je. Když se bojuje brzy ráno, tak se bojuje brzy ráno. Jsem schopný zápasit v jakékoliv denní době.“

V rozhovoru před odletem jste říkal, že nervozita neexistuje. Předpokládám, že to pořád platí.

„Nervozita neexistuje vůbec. Je to jenom o uvědomění. To, že neexistuje, je pravda, existuje jen v naší mysli. Občas se tím nechám ale překvapit, nechám se znervóznět, ale je třeba si pořád uvědomovat pravdu… A s touto otázkou si to zase uvědomuju (rozesměje se) a nezbývá pak, než se tomu zasmát. Někdy se prostě nechám zaskočit.“

Určitě jste zaznamenal velikou odezvu u lidí. Píšou vám fanoušci hodně?

„Musím říct, že jsem to ani nečekal v takové míře. Jsem za to ohromně šťastný. Ale musím se od mobilu víc distancovat, protože se teď chci už jen soustředit na výkon. Děkuju všem za podporu. Děkuji, že ve mně lidi věří, i když jsem outsider. Ale jdeme tam jasně a nekompromisně vyhrát. Ukázat, že boj je mnohem víc… Díky! BJP!!! Vítězství!“