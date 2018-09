McGregor je zpět. Popíjel whisky a řval na soupeře: Jsi chodící mrtvola

Snad žádná McGregorova tisková konference neproběhla v poklidu. Létající lahve, ukradené pásy a spousta nadávek. Irský bojovník je svými výstřelky známý a se svým soupeřem handrkuje už dlouho.

Na jejich setkání tak dokonce sázkové kanceláře vypsaly několik zajímavých kurzů. Třeba jestli budou létat nějaké předměty nebo jestli McGregor znovu bude propagovat svou značku whisky. To první nenastalo, to druhé si ujít nenechal.

Ten den měl totiž Nurmagomedov narozeniny, čehož McGregor hned zneužil. Do kelímků nalil svou whisky a chtěl si s ním připít. Bylo by to hezké gesto, kdyby soupeře během toho ovšem několikrát neurazil a kdyby si rovněž neuvědomoval, že je jeho soupeř muslim a tudíž alkohol odmítá. „Já nepiju,“ odbyl ho Degestánec a s pokrčením ramen sledoval, jak McGregor popíjí se šéfem UFC Danem Whitem.

První věcí, která ovšem McGregora zklamala, byla absence fanoušků. V sále byli jen novináři a pro veřejnost byla akce uzavřená, což se mu nelíbilo. „Kde jsou do pr*ele fanoušci? Oni jsou to, proč bojujeme, proč děláme tuhle show,“ stěžoval si.

Na jejich vzájemné focení pak na pódium raději pozvali i tři policisty, jejich pomoci však nakonec nebylo třeba.

Během tiskové konference často McGregor skákal soupeři do řeči, několikrát se ho snažil i vyprovokovat. „Opravdu moc rád tu jeho skleněnou bradu rozbiju. Už teď je to chodící mrtvola,“ křičel na něj. Jeho soupeř si ho však dlouho nevšímal a v klidu odpovídal na otázky. „Ať si říká, co chce. Bude mluvit hodně, já vím, ale až se v říjnu zavřou dveře klece, co bude dělat? To je důležité,“ vzkázal mu Nurmagomedov.

I on se však několikrát neudržel a se svým protějškem se začal hádat. McGregor je však v trash talku jak ryba ve vodě a nenechal se ani na chvíli ze své role krále vyřadit. „Jsme připraveni. Vidím tu jeho skleněnou bradu, ale budu připraven na všech pět kol,“ hlásil.

Kromě jejich vzájemného souboje prozradil šéf UFC Dana White, že s McGregorem podepsali nový kontrakt na šest zápasů. I nadále bude totiž Ir nejlépe placeným MMA bojovníkem vůbec, kromě toho se stane jeho značka whisky oficiálním partnerem UFC.

Zápas mezi šampionem lehké váhy Khabibem Nurmagomedovem a nejlepším MMA bojovníkem Conorem McGregorem se uskuteční 6. října v Las Vegas.

VIDEO: Nurmagomedov se posmíval McGregorovi ještě před setkáním: