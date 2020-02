Krále Jonese vyzve ranař Reyes. Britský kouč Vémoly se těší: Legitimní soupeř | iSport.cz

Napínavý střet elitních atletů je tu. Šampion polotěžké váhy Jon Jones bývá mnohými považován za nejlepšího a nejkomplexnějšího bojovníka historie MMA. Na zítřejším turnaji UFC 247 v Houstonu bude proto v titulovém duelu proti Dominicku Reyesovi velkým favoritem. Neporažený vyzyvatel si ale věří. V minulosti exceloval v baseballu, americkém fotbale, zápase nebo atletice. „Je dost dobrý na to, aby mu byl legitimní hrozbou,“ říká britský trenér Karlose Vémoly. Galavečer vysílá Nova Sport 2 v neděli od 4.00.

Rozdíl ve zkušenostech obou aktérů je markantní. V době, kdy Jon Jones, jakožto nejmladší bojovník v historii, získal titul slavné UFC, Dominick Reyes ještě ani profesionálně nezápasil. Do světa smíšených bojových umění ale vlítnul jako raketa. Dvanáct vítězství v řadě mu pět let po debutu zajistilo to největší klání, jaké si mohl přát.

Podle třicetiletého rodáka z Kalifornie na něj však odkaz soupeře dojem nedělá. „Stáli jsme tváří v tvář, tep se mi ale nezrychlil. Cítil jsem se v pohodě. Říkal jsem si: Tohle je ten Jon Jones? Sláva Jonese je mnohem větší než on sám,“ okomentoval Reyes první vzájemné střetnutí na tiskové konferenci poté, co se zápas oznámil.

Šampion pak vyzyvatele vnímá jako dalšího z mnoha, kteří se jej o pás pokoušeli připravit v minulosti. „Dominick je atlet nejvyšší úrovně, ale věřím, že já taky. Má opravdu tvrdou levačku, jenže já už zápasil proti lidem, kteří byli výborní v postoji a měli extrémně razantní údery,“ prohlásil pro média na předzápasové konferenci Jones, který právě Reyesovu levou ruku vnímá jako jedinou hrozbu. „Viděli jsme tvůj sestřih, kámo. Levý direkt, levý direkt, levý direkt, hm… potom zvedák. Máš v rukávu jediné eso. To může fungovat, ale jen na určitém levelu,“ adresoval krajanovi popíchnutí.

Za svou dvanáctiletou úspěšnou profesionální kariéru si král polotěžké divize vybudoval pověst válečníka, kterého snad nelze přemoci. Proto je v následujícím střetu bookmakery považován za jasného favorita. I tak by se mělo ale jednot o velmi atraktivní a napínavou bitvu. O tom je přesvědčený i Paul Ivens, trenér z britského gymu London Shootfighters a jeden z hlavních koučů Karlose Vémoly. „Vždycky rád sleduji Jonese. A Reyes je dost dobrý na to, aby mu byl legitimní hrozbou,“ říká Ivens pro deník Sport.

Třicetiletý vyzyvatel však může těžit z opravdu bohaté sportovní minulosti. Předtím, než se začal věnovat MMA, hrával na vysoké úrovni baseball a americký fotbal. Také zápasil ve volném stylu a běhal. Na univerzitě zastával pozici kapitána fotbalového týmu, do profesionální ligy se však nikdy nedostal, a tak nastal životní obrat. Reyes se vrátil domů do Kalifornie a začal trénovat MMA v bratrově tělocvičně. Jako svou nevětší výhodu vidí Američan právě dovednosti nabyté na trávníku.

„Americký fotbal mi dal spoustu lekcí, které teď využívám v MMA. Díky toho jsem úplně jiný než všichni, s nimiž doteď zápasil,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro ESPN. „Moje centrální nervová soustava je naprogramována, aby fungovala rychle. Jsem zvyklý uskakovat obrovským chlapům,“ dodal sebevědomě.

O 20 centimetrů delší ruce

Jistota však nechybí ani Jonesovi. V oktagonu přece jen také nenašel právoplatného přemožitele. Jediná porážka na kontě dvaatřicetiletého šampiona přišla po kontroverzní diskvalifikaci za nepovolené lokty. A to stanul proti velikánům jako Daniel Cormier, Vitor Belfort nebo Lyoto Machida.

„Jonesův styl nemá téměř žádné chyby, navíc má zkušenosti z velkých zápasů, a to se ukáže,“ předpovídá vítězství favorita Vémolův trenér. Král polotěžké váhy je totiž znám proslulý tím, že vždy rivaly donutí bojovat podle jeho not, k čemuž využívá zejména obrovského zápasnického IQ a enormního rozpětí paží. Přestože jsou s Reyesem stejně vysocí, Jonesovy ruce měří v součtu téměř o dvacet centimetrů víc.

Jestliže favorit vítězně zvedne ruku, je možné, že se přesune do těžké váhy, tedy nad 93 kilo. Dojde-li k tomu, bude mít tu čest s velikými hromotluky. I tam by si měl ale odkázat zjednat respekt a nejspíš i ukořistit další opasek. „Nemyslím si, že ho někdo v blízké budoucnosti porazí. Podle mě může vyzvat všechny, co jsou v UFC o váhu výš,“ dodává Ivens.

UFC nakoplo rok 2020 ve velkém stylu. Na úplně prvním letošním turnaji zvládla pozici favorita největší hvězda Conor McGregor. Už v neděli čeká podobná úloha Jonese, nejlépe postaveného bijce napříč všemi váhovými divizemi.