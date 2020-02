McGregor o Chabibovi: Zašlo to příliš daleko. Odveta? On se jí bojí | iSport.cz

Tahle bitva bude stát za to. Superhvězda Conor McGregor vs. rekordman Donald Cerrone • ČTK

Fanoušci MMA mají scény z října 2018 jistě pořád v hlavě. Chabib Nurmagomedov poráží Conora McGregora na submisi ve čvrtém kole boje o titul, přeskakuje pletivo oktagonu a vrhá se do strkanice s Irovým trenérským štábem. V ten moment vyvrcholila nahromaděná frustrace, ke které přispěl i nechvalně známý incident, při němž McGregor atakoval autobus s Nurmagomedovem na palubě, a samozřejmě ostrá slova mezi oběma rivaly.

McGregora totiž mnozí podrobovali kritice za to, že v mediálních výstupech veřejně urážel soupeřovu rodinu a víru. "Zašlo to možná příliš daleko," přiznal si Ir v rozhovoru pro ESPN s uznávaným novinářem Arielem Helwanim. "Ale to se stává, takový je byznys bojových sportů. Nešlo jen o to, co jsme si mezi sebou řekli, vedly k tomu i jisté činy," dodal a poukázal na strkanici mezi Chabibem a Conorovým dobrým známým Arťjomem Lobovem. "Bylo to celé hodně, hodně osobní," přikývl McGregor.

31letý bojovník po rychlé výhře nad Donaldem Cerronem na lednové akci UFC 246 zatím čeká na nabídku příštího zápasu. Právě odveta s Nurmagomedovem je pro něj prioritou, neporažený Dagestánec ale předtím musí ještě zdolat Tonyho Fergusona v titulovém klání naplánovaném na dubnový galavečer UFC 249.

V přípravě na tenhle zápas se prý Ir bude soustředit víc na samotný boj než na ostrá slova před ním. "Dávám si od toho trochu odstup, zaměřuji se hlavně na schopnosti v oktagonu. Já i on máme velmi specifické styly, když budeme oba plně soustředění, bude to velmi zajímavý souboj. Těším se, až si to srovnáme," řekl McGregor.

Přesto si neodpustil malý rýpanec. "Těším se na boj, na který budeme úplně koncentrovaní. Vidíte, v jaké jsem formě, všichni to vědí. Ten chlap může zdrhat, ale neschová se přede mnou," vzkázal nepřímo Nurmagomedovovi. "Má strach. Nechce to. Tak to prostě je."