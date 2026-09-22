První MMA souboj s robotem dopadl hrozivě. Lidé řekli: Děsivé, ale zábavné
- Tiktoker Frankie LaPenna prohrál historicky první zápas člověka proti robotovi v MMA a ze souboje si odnesl zlomenou ruku.
Podsaditý influencer je známý riskantními komediálními kousky, fanoušci proto spekulují o skutečné síle ocelového protivníka.
Zatímco někteří humanoidní roboti na akci v Pekingu překonali atletické rekordy, jiní narazili na své technické limity.
Vzpoura strojů. Po robotí olympiádě byly znovu posunuty hranice sportu. Americký influencer vyzval v americkém San Franciscu v MMA soupeře z oceli připomínajícího Terminátora. Vůbec poprvé došlo na souboj člověk vs. robot. Je tohle budoucnost sportu, nebo jednorázová výstřednost, která záhy upadne do zapomnění? A jak do sportu bude promlouvat umělá inteligence, automatizace a robotika?
Tiktoker Frankie LaPenna, který se nedávno objevil v televizním pořadu America’s Got Talent, se nyní pustil do souboje s robotem „Rekbot“ od čínské společnosti Rek Robotics, který svým vzhledem připomíná T-800 z hollywoodské filmové série Terminátor.
Ztřeštěný influencer se postavil 1,8 metru vysokému protivníkovi. Uštědřil mu několik tvrdých ran, zatímco sám si ze souboje odnesl zlomenou ruku. V krátkém souboji robot LaPennu opakovaně kopal do hrudníku a oblasti břicha, až ho nakonec závěrečným kopem odmrští přes celý ring, čímž zápas ukončí. LaPenna nebyl schopen se postavit na nohy a s dálkově ovládaným protivníkem prohrál.
Zlomil si ruku a prohrál. Úmyslně?
Dosud jsme viděli humanoidní roboty servírovat jídlo v restauracích, běhat rychleji než jakýkoli člověk na světě, tancovat, demonstrovat a také se utkávat mezi sebou v ringu. Jen jsme dosud neviděli robota skutečně nastoupit v ringu proti lidskému zápasníkovi.
Až doteď.
Navzdory zábavnosti a potenciální „hrozivé“ robotově síle se fanoušci zamýšlí nad několika body: LaPenna má očividně problém zasadit robotovi pořádný úder, což naznačuje, že možná své rány úmyslně tlumí a nakonec zápas jednoduše „odchodil“. A přinejmenším sporné je také to, zda má robot skutečně dostatečnou sílu na to, aby jediným kopem odhodil LaPennu přes celý ring.
„Je to jen ukázkový zápas, nebo ten robot toho chlápka fakt odhodil pět metrů přes ring?“ podivoval se jeden z uživatelů na sociálních sítích. „Pořád je (robot) neohrabaný… zatím,“ dodal další.
Ostatně podsaditý osmadvacetiletý influencer je dobře známý tím, že na veřejnosti hraje roli „padoucha“ a je ochoten kvůli komediálnímu efektu riskovat a vrhat se přímo do nebezpečných situací.
V poslední době zveřejnil znepokojivá videa, na nichž bourá na kole, zápasí na koních s kopím ve stoje na lodi nebo hraje karty v blízkosti rozzuřeného býka.
Jinými slovy, stále není jasné, jak by si proti dvoumetrovému robotovi vedl skutečný MMA zápasník s větší individuální kvalitou a sílou. Profesionál by si vedl asi lépe. V jednom ovšem mají roboti výhodu: neznají bolest, modřiny ani pot. Jejich nepřítelem je jen vybitá baterka.
Rychlejší než Bolt
Otázka je, zda některou z bojových organizací nenapadne roboty zařadit do programu. Zvlášť v době hysterie okolo umělé inteligence a kdy nejmladší publikum potřebuje neustálé nové vjemy a u tradičních sportů neudrží pozornost.
Diskutující se shodli: „Je to děsivé, s lidmi je konec“. A jeden z nich to vystihl přesně: „Proto vždycky říkám ‚prosím‘ a ‚děkuji‘, když zadávám příkazy chatbotům s umělou inteligencí.“
Stejně tak virálními se stali roboti na druhém ročníku World Humanoid Robot Games v Pekingu. Zde robot zaběhl rychlejší čas než nejlepší atlet historie Usain Bolt při světovém rekordu z roku 2009. Další ale narazili na své limity, když neodkázali po běhu zabrzdit, rozpadli se nebo začali hořet.
V budoucích letech uvidíme, na kolik se naplní Čapkova předpověď z románu R.U.R. o negativních vlivech techniky, která se vymkne kontrole…