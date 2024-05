Roboti místo trávníkářů? V bundeslize už některá hřiště sečou i automaticky

Popelář, kosmonaut, rolbař… a trávníkář. Vezme jedno z vysněných dětských povolání s automatizací za své? V lecčems už se nezastavitelný pokrok děje, ale rozhodně to neznamená, že by správci a trávníkáři vymřeli. Možná naopak dostanou nový impuls do práce - a někdy má progres i úsměvný nádech. To vše bylo tématem konference společnosti Husqvarna.

Je to rok od chvíle, kdy se na trhu objevil v lecčems přelomový model Ceora. Z vesnických hřišť a výkonnostního fotbalu se robotické sekačky dostaly i do špičkových evropských soutěží. Jako třeba do tréninkového komplexu Werderu Brémy a jeho Weserstadionu, kde Husqvarna představila nejčerstvější poznatky z oboru.

Debut na hlavním bundesligovém stadionu si ještě robotická sekačka švédské společnosti neodbyla, nicméně pro tréninkové plochy je podle Engelkeho ideální. „Ceoru - ano, je to ona - využíváme už přes rok a půl na našich tréninkových hřištích pro A tým i mládežnické výběry. Jsme s ní velmi spokojeni, jedná se o jedno kolečko v rámci celého systému,“ popisuje Tim Engelke, hlavní trávníkář Brém na jedné z hracích ploch.

„Jsou dny, kdy prší tolik, že nemůžete vyjet na sekačce, protože je hřiště příliš promáčené. Takže místo toho využijeme Ceoru, která je lehčí. Samozřejmě se i ona občas zasekne, ale to je normální. Někdy máte tolik hracích ploch zabraných najednou přes celý den, že pak nemáte kapacitu posekat všechna hřiště. A tak udělá práci za nás,” popisuje groundsman Brém, jak funguje v rámci jeho klubového systému robotická sekačka.

Engelkeho kolegové z oboru si pobaveně vybavují situaci, kdy se robotická sekačka omylem zatoulala i na bundesligový zápas. V leckterých bundesligových klubech už každopádně Ceora své stálé místo ve výbavě trávníkářů má - a tam se rozhodně nezjevila náhodou. „I mí kolegové v bundeslize jsou otevřeni novým technologiím,“ líčí Engelke. Mimo fotbalová hřiště najde robotická sekačka využití i na golfové greeny.

A vlastnictví robotické sekačky Ceora má své opodstatnění. Podle propočtů společnosti Husqvarna snižuje v celoročním měřítku i náklady na údržbu hřiště o 30 %. Prvotní investice do výbavy je vyšší, ale ne exponenciálně. Největší úspory jsou tak viditelné v nákladech na práci a na pohonné hmoty.

Úspornější a udržitelnější

Robotická sekačka je tedy dle Husqvarny nejen úspornější, ale i udržitelnější z hlediska energetických výdajů. A zároveň úspornější na výkon trávníkářů, kteří se tak mohou věnovat jiným činnostem. „V průměru posekám jeden trávník za hodinu, když si k tomu přidám nachystání stroje a čištění, je to hodina a půl. Když tedy vezmu do úvahy, že na čtyřech plochách ušetřím šest hodin práce, můžu čas využít na jinou činnost,“ říká Engelke.

„Samozřejmě nám zabralo trochu času, než jsme si přišli na to, jak využívat Ceoru co nejefektivněji. Ale kolikrát ji můžu zapnout z domu a udělat práci, když tu nikdo není. Můžeme využít zbylý čas na specializovanou práci, u které jsou lidské ruce nepostradatelné,“ líčí Engelke.

A kdy se dostane robotická sekačka i na hlavní trávník Weserstadionu? Je ještě spousta aspektů, ve kterých robotické sekačky mohou zaznamenat velký technologický posun. „Nebráním se tomu, stále je ale podstatné, že musíme vysát veškerou sesečenou trávu ze stadionu. A je otázka, jakým způsobem se to podaří robotické sekačce,“ doplňuje.

V jiných ohledech by ale progres nemusel trvat dlouho. „Až bude mít sekačka vzadu válec, který by byl schopen učinit střih trávníku do takové podoby, v jaké známe fotbalové trávníky dnes,“ soudí Engelke. „A klíčové je UV-C záření, které je germicidní a hubí plísně. To by byl gamechanger. Některé součástky, které dnes představila Husqvarna, už přesně k těmto cílům směřují,“ doplňuje Engelke.