Elektroúlet už je i na českých silnicích. Renault Twizy zaujme každého | iSport.cz

Ono je ale úplně jedno, kdy a jak se tento elektromobil představil, nezáleží ani na jeho pidirozměrech. Tohle auto je takový extrovert, že zaujme každého. Ani s milionovým supersportem nikdy nebudete budit tolik pozornosti jako s maličkým twizym.

Vlastně jde o křížence auta a skútru.

S normálními auty jej spojují čtyři kola nebo volant, s jednou stopou pak bezprostřední kontakt s okolím. Vždyť za příplatek jsou u twizyho i dveře! Pokud nezaplatíte osm tisíc, prostě za sebou nezabouchnete. A ani dveře nejsou rozhodně obyčejné, otevírají se totiž nahoru, hezky ve stylu italských supersportů.

Dveře jsme tedy v testovaném oranžovém případě měli, uvnitř maličkého renaultu nám ale vzhledem k ročnímu období a teplotám kousek nad nulou stejně úplně pohodlně nebylo. Topení? Zapomeňte. V létě si zase můžete nechat zdát o klimatizaci. Zážitky za volantem jsou tak velice… bezprostřední, řekněme. O změně počasí budete každopádně informováni jako jedni z prvních v silničním provozu.

A jak už jsme naznačili, ostatní účastníci si vás budou neustále fotit, natáčet, při čekání na zelenou si připravte špalíček odpovědí na nejčastější otázky. Kolik to jede? Kolik to ujede? Tam se vejde jenom jeden člověk? A co to stojí?

Přístrojová deska už nemůže být jednodušší • Foto Ondřej Lilling

Tedy popořadě. Nejrychleji si to posvištíte zhruba osmdesátkou, a to za příhodných podmínek – žádný protivítr, nutností je také rovinka. Nebo lépe z kopečku (vždyť motor poskytuje výkon pouhých 8 kW). Na dálnici se tedy z legislativního pohledu vydat můžete, ale moc vám to nedoporučujeme. Zaprvé vás budou předjíždět i kamiony (a to není ve skútro-autě nic příjemného), a pak si také podobnými výlety velice umenšíte dojezd.

Renault sice udává sto kilometrů, to je ale něco podobného, jako když si v technických údajích přečtete, že dvoulitrové naftové SUV bude jezdit za pět litrů. Reálně se dojezd pohybuje kolem šedesáti, sedmdesáti kilometrů, doplna se pak twizy z běžné sítě nabije za tři a půl hodiny.

Ke třetímu dotazu – i když na to twizy nevypadá, uveze dvojici dospělých. Pokud se však chystáte svézt slečnu, důrazně doporučujeme kalhoty. Spolujezdec totiž sedí za řidičem a nohy má po stranách jeho sedačky. Nástup/výstup tak nějakou tu šikovnost a hlavně ohebnost vyžaduje.

Na závěr jsme si nechali cenu. Byť ji tedy mezi elektromobily můžeme považovat za velice příznivou, nízká opravdu není. Hlavně vzhledem k tomu, že se o plnohodnotné auto rozhodně nejedná. Za twizy zaplatíte minimálně 319 900 korun, testovaný oranžový kousek přišel na 363 400 korun.

Jestliže ovšem chcete svůj firemní vozový park obohatit o něco opravdu nepřehlédnutelného, výraznější pojízdnou reklamu si neumíme představit. Však se taky Renault Twizy prodává i jako miniaturní užitkáček.

Třeba pro rozvoz pizzy ideální volba.