Městský ďáblík s tématem Union Jack. MINI Cooper S není jen pro parádu | iSport.cz

Nevím, jak to cítíte vy, ale pro mě je jediný MINI Cooper ten klasický. Třídvéřový. Co na tom, že s křiklavě zeleným modelem světoznámého pana Beana nemá vůbec nic společného. Že se zaoblil a zvětšil. A co na tom, že Countryman, Paceman či klasický cabriolet jsou vážně pěkná auta, pro mě má největší kouzlo ten třídvéřový. Z jeho designu stále dýchá minulost. I když je vzdálená. A je to na druhou stranu dobře.

Když jsem se na podzim vrátil z krátkých cest po Řecku, kde jsem samozřejmě bystrým okem zkoumal i místní vozový park, divil jsem se, že MINI potkávám doslova na každém rohu. Ale Řekové ví, proč tomu tak je. Jejich ulice jsou úzké a přeplněné. A MINI je rychlé, silné, mrštné, dobře ovladatelné a umí být i pohodlné. I když tradiční přezdívka "motokára" k němu taky sedí.

Co se týče zevnějšku, lehce se změnil přední spoiler, který vypadá agresivně, ale líbivě. Nemračí se, spíš vyhrožuje. Černá barva kolem světlometů (ty nově vykrývají ostatní vozy v dálkovém režimu) je zvýraznila, stejně jako černá mřížka chladiče. Změny jsou i vzadu. Ještě více než spoiler zaujmou světla s designem Union jack. Pecka! Tohle vážně baví. Maličkost, která potěší. Individualizovat si navíc podle chuti můžete barvu zrcátek, střechy, pruhy na kapotě...

Co se týče prostoru tahle zábavná hračka mimochodem dostává svému jménu. To auto je skutečně mini. Pokud hledáte styl a pohodu pro dva? Je super! Vnitřek má šmrnc a těžko ho s něčím srovnávat. Upoutá retro stylem a kvalitními materiály.

První bouchne řidiče do očí tlačítko na startování. Hledáte ho u volantu? Chyba. Páčka na rozburácení dvoulitru je na středovém panelu a kdo si není jistý, blikání ho nasměruje. Přesně jako to bývalo v počítačových hrách, které jedince naváděly, když viděly, že neví kudy kam.

Dvoulitrový čtyřválec nabízí celkem 192 koňských sil • Foto Koláž: iSport.cz

Malých páček najdete více, můžete si díky nim rozsvítit, nebo změnit nastavení podvozku. Jsou netradiční a zábavné. Zvyknete si na ně rychle. Nový je i volant, ale všemu vévodí obří kulatý displej. Rychle reaguje a dá se snadno ovládat. Infotainment navíc spolupracuje s chytrými hodinkami či mobilní aplikací.

Příjemné je i barevné odlišení. Když si například zvolíte ekonomický režim zvaný "green", přijede vám na obrazovku zelené MINI a stejná je i barva okolo. Jakmile přepnete na "sport" přijede vám vystrojená sportovní edice a mírná zelená se všude změní na agresivní červenou. Nový je také ukazatel nádrže, který vystřídal ten lehce krkolomný z minulé edice.

Co se týče prostoru nic moc se nemění. Vepředu ho máte dostatek a cítite se vážně pohodlně. Mini je zkrátka dělané pro jednoho či pro dva. Tihle šťastlivci jsou na svých místech maximálně spokojení. Na zadní sedačce je místa málo a 220 litrů, které nabízí zavazadlový prostor, odpovídá kategorii. Cooper zkrátka není autem třeba na hory.

Současné MINI je moderní auto. Vlastně je to v určitých směrech převlečené BMW. Ale není to na škodu. Proč by vám měla vadit řadící páka z BMW, nebo klasické kolečko, kterým ovládáte palubní počítač?

A teď jízda. Nabušených 141 kilowatt a zrychlení z 0 na 100 za 6,8 sekundy jsou základní parametry, které nepřipouští debaty o tom, co tenhle stroj dokáže. Na podvozku se nic nezměnilo, a to proto, že nebyl důvod. Auto drží na silnici jako přilepené.

Zábavné je hlavně ve městě, zrychluje totiž přímo bleskově a při hbitém asfaltovém přesouvání z pruhu do pruhu se ani nehne. To většinou řidiče docela uklidní. Motor spokojeně vrní a spotřeba mezi 7-8 litry je adekvátní. Nijak výrazně navíc nenarůstá ani během dálničních radovánek.

S autem není třeba jezdit hranu, jeho limity jsou i tak dost vysoké. Další verzí ve hře je typ MINI John Cooper Works, kde výkon naroste na 231 koní, ale to už je práce pro labužníky. Protože se sílou samozřejmě roste i cena...

Typ S je velice pohodlný vůz na denní ježdění, které navíc skutečně nenudí.