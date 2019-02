Stroj pro pravé muže. Toyota Land Cruiser se jen tak před něčím nezastaví | iSport.cz

Rakousko bylo v uplynulých týdnech zasypáno pod vrstvou dvacetiletého sněhu a na některých místech země byl vyhlášen kalamitní stav. To přímo volalo po autě jako je Land Cruiser. Ten si svou pověst buduje už přes šest desetiletí a ani jeho nejposlednější verze není žádným zklamáním.

Na úvod nastal sice malý problém s tím, že na kola s rozměry 265/55 R19 nebylo snadné narychlo sehnat řetězy, ale nakonec se povedlo. Kvapík byl nicméně zbytečný, japonská čtyřkolka si poradila i s čerstvě napadaným a neupraveným nočním sněhem. Řetězy zůstaly ležet v zavazadlovém prostoru a Land Cruiser ještě zvládl vysvobodit další vůz, který pod kopcem neměl tolik síly.

Čeho si na autě nejdříve všimnete je jeho velikost a mohutnost. Dlouho jsem se necítil v žádném voze tak bezpečně, neohroženě a pohodlně zároveň. Vysoký posez, který se dá díky vzduchovému odpružení ještě zvýšit, zaručuje veškerému osazenstvu příjemný pocit.

Příroda. Tohle prostředí Land Cruiseru sedí. • Foto Martin Tomaides (Sport)

To, k čemu byl Land Cruiser vždy využíván, se nemění ani teď. Jeho majitel si ho pořizuje proto, aby zvládl všechno, co mu stojí v cestě. Nedávno modernizovaný model má lehce upravenou příď a užší světlomety a jiné jsou zadní LED svítílny. Celkově je auto hezčí.

Drobné úpravy jsou i uvnitř, především kosmetické. Jinak vše zůstává hlavně účelné, což je výhodou. Materiály jsou kvalitní, ale nemusíte mít strach. že když budete pracovat na statku nebo panství, zbytečně si vnitřek zničíte. Land Cruiser není žádná navoněná hračka.

Středovému panelu vévodí osmipalcový displej infotainmentu, až pod ním jsou veškerá tlačítka. Speciální prostor mají ta do terénu, těch je skutečně dostatek, ale když si pak zkusíte, co všechno s nimi auto dokáže, tak pochopíte, proč jich je tolik. A že se vyplatí.

Místa je uvnitř na rozdávání, jak vepředu, tak vzadu. Sedačky nemají žádné velké boční vedení, ale jsou skutečně pohodlné. Cesta z Alp do Prahy se protáhla na 7 hodin, ale člověk si připadal jako doma v křesle.

Zavazadlový prostor se trochu netradičně otvírá do strany, což se několikrát ukázalo jako lehce nepraktické. Ale samostatně můžete otevřít také okénko, každopádně s těžkým nákupem si připravte vypracované trapézové svaly. Základní prostor je 621 litrů, my jsme navíc měli k dispozici ještě třetí řadu sedadel.

Co se týče jízdy je rychle poznat, že pod kapotou máte klidného společníka. Dávno pryč jsou časy osmiválce i šestiválce, downsizing snížil výkon až na 177 koní a je cítit, že dva válce a takových 80 koňských sil navíc by auto ještě sneslo. Ale nedá se nic dělat, emisní normy jsou přísné. Na dálnici zkrátka závodit nebudete.

Pro začátek počítejte, že motor zní minimálně v nižších venkovních teplotách jako traktůrek, ale uklidní se a ztiší. Co se asfaltu týká není to na žádné velké předjíždění, ale dostat se nad 130 kilometrů za hodinu a držet tempo není problém. Ani to není výrazně znát na spotřebě. Když bylo potřeba, vezl mě Land Cruiser i pod 8 litrů, rozjet se na 12,5 zvládá každopádně taky s klidem.

Během putování po horách se Land Cruiser nedostal do jediného problému • Foto Martin Tomaides (Sport)

Kde je třeba si dávat pozor jsou například velkoměstská nákupní centra. Tam si díky 1845 výškovým milimetrům budete připadat jako řidič kamionu před vjezdem pod most. Ale to nevadí, Land Cruiser si přece pořizujete z úplně jiného důvodu.

Bahno, sníh, louže, díry, kopce, křoví... Jakýkoliv nerovný povrch je pro auto výzvou. Sám jsem si tentokrát tolik netroufl, ale při ježdění v profi terénu s instruktorem zhruba před rokem jsem viděl, co dokáže. Nahoru, dolu, na bok, sem tam se ozvala rána, ale co. Land Cruiser to přece zvládne, říkal mi. A měl pravdu.

Například tlačítko Crawl control, které udržuje stejnou rychlost za jakékoliv situace, zajišťuje řidiči v náročných podmínkách pocit jistoty. Stejně jako možnost rozjezdu na druhý rychlostní stupeň.

Výčitky k vozu? Těžko hledat. Silniční "agresoři" buou postrádat dynamiku, ale tu musí prostě hledat jinde. Land Cruiser je zkrátka čistokrevný teréňák. Jeden z těch úplně posledních.