Arteon - ten, co vybočuje z řady. Jak jezdí nejhezčí VW současnosti? | iSport.cz

Je třeba přiznat, že současný Passat je krásný vůz. Decentní, ale také velmi líbivý. Nijak extrémně nevybočuje z davu, ale zároveň je dost fešný na to, aby po něm nesahali jen manažeři z korporátů. Jenže Arteon jako kdyby tvořil jinou kategorii a vedle Passatu, který je jen o malý kousek kratší, je jiným vozem.

Odvážným.

Je extravagantní a dravý. Lahodí oku každého, koho baví aerodynamika. Bezrámová konstrukce oken voní luxusem, dvacetipalcová kola modelu R-line zase varují, že Arteon se umí chovat jako rváč. Boční silueta vozu je skutečně krásná, stejně jako malé decentní křídlo na zádi. Vůz je také celkem nízký, kdo má nad metr osmdesát měl by si při nastupování dávat pozor (vlastní zkušenost). Ale asi nejhezčí auto je když se mu podíváte přímo do tváře.

Chromování je dost výrazné a zamračené světlomety jakoby splývají s kapotou. Čeho si pak na silnicích rychle všimnete je to, že téměř každý majitel Passatu si vás prohlíží. A je jedno, jestli je majitelem stále spolhlivé řady B5, nebo jezdí novým modelem. Jeho pohled vždycky značí: tohle chci jako svoje příští auto.

Dvacetipalcová kola jsou hodně efektivní • Foto iSport.cz

Arteon tedy výrazně vystupuje z konzervativních standardů největší evropské automobilky a téměř se řadí do kolonky sportovních modelů. Ten byl u Volkswagenu naposledy s typem Scirocco, ale ruku na srdce, vážně jste mu věřili, že je sporťákem? Ani ne, že... Byl to spíš takový hot-hatch. Ale kdyby vám někdo tvrdil, že Arteon má pod kapotou 400 koní, snadno uvěříte. I když jde o limuzínu.

Takový výkon samozřejmě tedy nemá, ale 280 koní to už je pořádné stádo. Motor si s nimi celkem slušně poradí, a je třeba říci, že je spíš krotí než aby je nechal bláznivě pobíhat po silnici. Stále jde o kultivovaný Volkswagen, i když je tenhle přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec se sedmistupňovou dvoustupňovou převodovkou a pohonem všech čtyř kol tím nejsilnějším, co v Arteonu můžete mít.

Možná byste tedy čekali sportovní dunění, ale v kabině je klid a mír. Vůz je hodně odhlučněný a je v něm skutečně ticho. Kdo chce zažít něco divočejšího, musí přepnout na režim Sport, ale i ten je hodně kultivovaný a chvílemi naopak dokáže být i dost tuhý. Režim Comfort byl tedy tím nejpříjemnějším. Jen kdyby šel při plném sešlápnutí za pedálem o trochu rychleji...

Arteon jsem se snažil vybičovat k ostrým reakcím celkem často a s plynem jsem si dost hrál. Proto překvapila příjemná spotřeba, která se i při ostřejší jízdě pohybovala kolem 9 litrů na sto kilometrů.

No a jak se řidič vlastně za volantem cítí? Arteon mu dává pocit pohodlí a jistoty, to ano, ale otázka je, jestli by nebylo příjemnější se během designování interiéru trochu odvázat. Vždyť zvenku to šlo!

Všechno, co je v R-line, vypadá líp... • Foto iSport.cz

Uvnitř už je tedy vůz spíše takovým klasickým Passatem. Středovému panelu vévodí obrazovka s úhlopříčkou 9,2 palce. Je přehledná a snadno ovladatelná, jen k ní patří potíž tradičně spojená s většinou dotykových obrazovek. Každý nepřítel nevyžádaných otisků prstů nebude nadšený.

Vymizet by z kokpitu mohly i některé plasty, prémiový model jako Arteon by si to zasloužil. Nádherný je naopak sportovní multifunkční volant, který se krásně drží. Sedačky pohodlné, na bolesti zad zapomeňte.

Čím dál model vyniká je vnitřní prostor. Na zadních sedadlech se nikdo nemůže cítit stísněně, to je velká a hodně příjemná změna oproti předchůdci. Nad hlavou je spoustu místa, dostatek prostoru i před koleny.

To, že se z vozu stal fastback navíc znamená větší zavazadelník. A to o dost. Celkem 563 litrů už je vážně hodně slušná kapacita, a to navíc připočtěte plnohodnotnou rezervu. To z Arteonu dělá nejen manažerské auto, ale také auto pro rodinu. Vejde se golfový bag, i dva kočárky.

A to je v takhle extravagantně vyhlížejícím voze velká paráda.