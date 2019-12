Loučení s králem. Přitom Touraeg s osmiválcem je jednoduše úžasný | iSport.cz

Velkým motorům v poslední době kvůli stále přísnějším emisním normám pomalu začíná zvonit umíráček. I mnozí vysoce postavení manažeři začínají raději usedat do vozů s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem, aby ukázali svoji ekologickou tvář. A tak velké motory postupně mizí ze scény. Volkswagen Touareg s agregátem 4.0 V8 TDI je tak svým způsobem poslední mohykán. Šéf Volkswagenu pro prodeje a marketing Jurgen Stackman se totiž nechal slyšet, že Touareg je patrně vůbec poslední model značky s takovým motorem.

Přitom by to byla velká škoda, protože vznětový osmiválec s výkonem 310 kW je jednoduše úžasný. V praxi se projevuje neskutečnou silou – po sešlápnutí plynu sice jako by krátce zaváhal, jak automat hledá vhodný převod, posléze ale poskytne tak neskutečný zátah, až si připadáte jak ve startujícím letadle. Předjíždění je s ním hračka, libuje si i při vysokých dálničních rychlostech, v nichž zůstává stabilní.

Obří obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou 15“ připomíná televizi • Foto David Rajdl

Pořád zůstává relativně úsporný, resp. si žádá mnohem méně paliva než podobně objemné benzinové jednotky. Na dálnici se vejdete do 10 l/100 km, ve městě klidně do 8 l/100 km. A když zrovna letíte po německé dálnici a zkoušíte hranici 200 km/h, pořád si Touareg řekne o nějakých 15 l/100 km, což je vzhledem k takovým rychlostem a vysoké i těžké karoserii úžasná hodnota. Volkswagen zkrátka dokazuje, že nafta je pro velká auta pořád to nejlepší palivo.

Touareg dosahuje kombinace mamutího zátahu s relativně nízkou spotřebou díky té nejmodernější technice pod kapotou. Použitý osmiválec o objemu čtyř litrů je totiž hned trojitě přeplňovaný. Dvojici konvenčních turbodmychadel doplňuje ještě elektricky poháněný kompresor, který motoru pomáhá v době, kdy se turba ještě nenadechnou k výkonu. Proto má agregát lineární zátah už od nízkých otáček, prakticky od volnoběhu.

Konzervativní záď jasně odkazuje na předchůdce • Foto David Rajdl

Hlavně je ale Touareg i s V8 pořád tím pohodlným povozem, který budete na dlouhých cestách milovat. Motor je perfektně odhlučněný, převodovka hladce mění převody a i podvozek (standardně vzduchový) je skvěle pohodlný. Bohatě chromovaná maska chladiče s navazujícími světlomety jasně dokazuje, že Touareg je po konci sedanu Phaeton na evropských trzích vlajkovou lodí Volkswagenu. To se projevuje i na výbavě, která je po zaškrtnutí všech příplatků hodně bohatá. K dispozici je třeba noční vidění pomocí termokamery, známé z spíše z luxusnějších aut (byť ho dnes má i Peugeot 508). Obraz je promítán na displej před řidičem, vozidlo navíc barevně zvýrazňuje chodce a další hrozící nebezpečí, šofér tak o možných hrozbách lépe ví i za tmy.

Dojem z interiéru tak pouze lehce kazí obří obrazovka multimediálního systému, která působí lacině. Dnešní zákazníci to tak prý ale chtějí (hlavně v Číně, která je pro Touareg důležitým odbytištěm), a tak si na toto řešení musíme zvyknout. Prostřednictvím displeje se totiž ovládá prakticky vše, od rádia po klimatizaci.