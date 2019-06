Touareg zamířil o stupeň výše. Německý kolos už patří mezi luxusní SUV | iSport.cz

Pamatujete ještě na první verzi Touaregu? Byla baculatá, hodně těžká a o některých motorizacích se říkalo, že vás sežerou zaživa. To byl rok 2002 a kategorie SUV byla jen jednou z mnoha na trhu, vlastně ještě docela novou. Nešlo o módní prvek jako je tomu v těchto dnech.

Však i tehdejší motory ukazují, že od výroby uplynuly dlouhé roky. Vlastnit pětilitrový naftový desetiválec nebo šestilitrový benzinový dvanáctiválec by vás v současné době, orientované na ochranu životního prostředí, mohlo dostat do pěkného průšvihu...

No, konec vtipkování. Touareg ušel dlouhou cestu, nový model vlastně obecně tak trochu popírá tradiční standardy automobilky. Ta vyrábí kvalitní vozy, ale občas jim chybí trochu víc osobnostni a punc jedinečnosti. Tenhle model ho má. A to je důležité.

Rázem se můžete rozmyslet, jestli místo po BMW X5 či Range Roveru Sport nesahnete po VW. Povedl se hodně. Už navenek působí Touareg daleko vznešeněji než jeho starší verze. Ostré rysy pomáhají ve snazším rozpoznání typu v běžném provozu, stejně jako jeho majestátní a výrazná příď, která tvoří poznávací rys celého vozu. Dalo by se říci, že auto díky ní působí dojmem, že je větší, než ve skutečnosti je. Ale ono je tak velké i doopravdy, i když to na první pohled nevypadá.

Líbivý je také chrom, kterého je na voze dostatek. Vlévá se například do výrazných a futuristicky vypadajících LED Matrix světlometů. Zadní část je konzervativnější, ale stále sympatická. Dva výfuky jsou k takovému kolosu nutností a sympatická je také panoramatická střecha, kterou tradičně docení hlavně cestovatelé na zadních sedačkách.

Jako tomu tradičně bývá, i vzhledu Touaregu hodně dávají kola. Luxusní černé elektrony posazené na jedenadvacetipalcových pneumatikách z něj dělají opravdového krasavce. Baví mě také tažné zařízení, které se na zádi vozu na váš povel objeví.

Jestli se vám líbil vnějšek, garantuji, že vnitřek skrývá teprve tu pravou perlu. A tou je displej infotainmentu. Tady poznáte, že vlastníte prémiový vůz. Obrazovka je větší než ta, na které jsem se kdysi během studia na gymnáziu díval na zápasy českého týmu v Naganu. Něco takového jsem v autě ještě neviděl. Nicméně proti gustu... Takže komu se nelíbí, může si u Volkswagenu vybrat menší, devítipalcovou. Ta velká jich má mimochodem patnáct.

Obří obrazovka a panoramatická střecha jsou výraznými prvky • Foto Martin Tomaides (Sport)

Volkswagen ji navíc zvládl do svého díla zasadit velmi decentně, a ta tak celek nenarušuje. Musím říct, že ačkoliv jsem spíš tlačítkový typ než ten, co by se vyžíval v ovládacích displejích, tenhle mě dostal. Práce s ním navíc není složitá, během krátké chvíle si navyknete a po týdnu používání už vás skutečně jen tak nezaskočí. Nikde nečeká žádná jobovka, naopak při předlouhém čekání v letních pražkých kolonách si v klidu všechno promačkáte. Třeba systém nočního vidění, který je vážně zábavný.

Sezení ve voze je pohodlné, za zhruba 500 najetých kilometrů (při plné nádrži je mimochodem radost vidět na tachometru dojezd 990 kilometrů, to už se tak často nestává) jsem se vlastně vůbec nezamyslel nad tím, jak se mi sedí. Ideální. To totiž znamená, že jsem spokojený a nic mě netrápí, a tak je to správně.

Jednu maličkost bych možná upravil, a to sílu klimatizování sedaček, která by klidně mohla být ostřejší. Při bližším zkoumání masáží jsem pak neobjevil větší rozdíly mezi programy. Většinou jsem stejně sáhl po "hlazení zad". No řekněte, kdo by si tohle nechtěl vyzkoušet?

Co se týče prostoru je ho uvnitř dostatek. Pro čtyři ve voze je všechno ideální, dost místa pro ruce nohy domácí mazlíčky a tak dál... Příjemné je svezení i v pěti, i když dospělák je uprostřed tak trochu na bidýlku. Pomáhá to, že zadní lavice se klidně celá dá posunout dozadu. Vzadu také potěší dvouzónová klimatizace. Zavazadlový prostor slibuje až 810 litrů.

No a co motor? Hned na začátek je tu dobrá zpráva. Má šest válců, což už u současných vozů není nutností, ale dle rozměrů by mělo být základem. Motor je skutečně hodně tichý, klidně můžete zapochybovat o tom, že pod kapotou nemáte benzinový motor. Popravdě? Mně se to na začátek stalo. V autě vládne naprostý klid.

Třílitrový šestiválec má velmi tichý chod • Foto Martin Tomaides (Sport)

Celkem 2,1 tuny pohání hned 286 koňských sil a díky nim se tento kolos dostane na stovku za 6,1 sekundy. Když sešlápnete pedál až na zem, sice má výkon lehkou prodlevu, ale náseldný zátah všechno vynahradí. Na svou váhu a velikost se pohybuje mrštně a hlavně se při rychlém přidávání či brždění nijak nehoupe.

Ačkoliv si myslím, že jsem Touareg celkem potrápil a většinu času jezdil na režim Sport, potěšila mě spotřeba. I při jízdě s plně naloženým vozem jsem se dokázal pohybovat pod 9 litrů na 100 km. Nakonec jsem neodolal a okusil také jízdu lesem, i když tam vyloženě výrobce při tvorbě necílil. I tyto prostory si může auto odškrtnout jako pokořené.

Jinak pokud by se vám výkon zdál zbytečně vysoký (neměl by), můžete zvolit variantu se 170 kW. Pokud naopak málo, můžete zvolit čtyřiltrový naftový osmiválec...

Nejlevnější Touareg v tuto chvíli seženete za 1,4 milionu korun, pokud si ho chcete dotvořit do pořádného kočáru, tak počítejte klidně s milionem navíc. I tak jde ale v konkurenci ostatních za velmi dobrou cenu.

A stojí za to.