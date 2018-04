Zranění se drží Lhotského jako klíště. Dakar chce jet znovu!

Během Dakarské rallye zapadl do měkkého písku a zapíchl si řídítka do břicha. S následky se motocyklista Rudolf Lhotský potýká doteď. Během kontroly v nemocnici mu doktoři ještě diagnostikovali problém s kolenem – musel na operaci a čeká ho ještě jedna. „Koleno se musí srovnat a sešroubovat. Kloub jde do rotace, zlobí mě a natéká. Do prázdnin budu muset chodit s dlahou a rehabilitovat,“ popsal závodník týmu BARTH Racing. V jednom má však jasno: příštího ročníku Dakarské rallye se chce rozhodně zúčastnit.

Už třikrát se pral s náročnými podmínkami nejtěžší motoristické dálkové soutěže. V roce 2016 Dakarskou rallye nedokončil, vloni ano, a letos opět ne… Padesát kilometrů před cílem páté etapy přejížděl z peruánské duny a zaskočila ho díra schovaná pod nánosem feš-feš písku. Po nájezdu se mu zavřela řídítka, které si zapíchl do břicha. „Byl to nešťastný pád, zlomilo mi to chránič hrudníku. Kdyby řídítka zajela jen o několik centimetrů vedle, mohlo to být mnohem vážnější. Takhle se jednalo pouze o hematom,“ popisoval Lhotský.

Podle doktorů udělal dobře, že z Jižní Ameriky odcestoval co nejdříve. Vnitřní krvácení je totiž nepředvídatelné. „Kdybych v závodě pokračoval a zranění bylo vážné, mělo by to pro mě určitě fatální následky,“ vysvětlil Lhotský, kterého podporuje společnost TopForex. Už několik měsíců se ale potýká s problémy v koleni a musel na operaci. „Jednalo se o plastiku předního křížového vazu. Našli tam ale ještě další věci v menisku a do toho se přidala špatná chrupavka,“ štvalo Lhotského, který v současné době chodí o berlích.

Rozhodnutí, co dál, má přijít v květnu. O Dakarskou rallye v roce 2019 však přijít nechce. A to i za cenu, že by absolvoval nejtěžší soutěž v pozici navigátora. „Zaslechl jsem, že by se trasa měla vrátit do Chile a poprvé bychom se měli objevit v Ekvádoru. To je velice lákavé,“ podotkl Lhotský, který má o přípravě jasno. „Asi se nejprve budu muset rozjezdit na běžném motocyklu. Protože žádný nový nemám, patrně si ho pořídím v Motopůjčovně BARTH. Poté lehce přejdu na něco více terénního,“ měl jasno mistr Evropy FIM v dálkových soutěžích.