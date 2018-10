Loeb změnil názor. Legenda opět pojede Dakar, poprvé v soukromém týmu

V minulých třech letech startoval Loeb na Dakaru za tovární tým Peugeot, který s dálkovými rallye skončil. S další účastí vítěz 79 světových rallye nepočítal, ale naskytla se mu možnost jet v barvách soukromého francouzského týmu PH-Sport. Počítá ale s tím, že jeho šance vybojovat kýžené vítězství bude o poznání menší.

"Po celou kariéru mě vždycky brali jako favorita. I když mám samozřejmě velkou motivaci vyhrávat, důležitá je pro mě i zábava. Proto jet s Danielem (navigátorem Elenou) jako outsideři za soukromý tým je fantastická výzva," uvedl Loeb.

2019?! Starting early January with @DanosElena ! Thanks to the full support of @redbullmotors and @BardahlFrance, we’ll be on the starting lane of the 2019 @dakar edition as « independents » with the #3008DKR! #Dakar #RedBull #Bardahl pic.twitter.com/MCsmpHCHmP