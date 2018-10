Loeb vládl v Katalánsku, Ogier se dostal díky druhému místu do čela MS

Devítinásobný mistr světa Loeb jel letos s citroënem třetí rallye v sezoně a dočkal se prvního vítězství od roku 2013. Do vedení před Fina Jariho-Mattiho Latvalu ho vynesla lepší volba pneumatik před dnešní úvodní rychlostní zkouškou.

Na katalánských cestách, kde se střídá šotolina a asfalt, triumfoval Loeb už podeváté. Celkově vyhrál v šampionátu 79. rallye. "Je to velká satisfakce, už jsem nevěřil, že ještě někdy dokážu zvítězit. Přitom jsem se tady vždycky ráno dostával těžko do rytmu, až dneska to bylo jiné," řekl vítěz.

Jeho nástupce na trůnu Ogier, který letos s fordem útočí na šestý titul za sebou, měl před soutěží na Neuvillea sedmibodovou ztrátu. Jeho belgický soupeř ale skončil s hyundaiem čtvrtý, když do cíle poslední erzety dojel s defektem a o půl sekundy prohrál souboj o třetí místo s Britem Elfynem Evansem.

Šanci na titul má stále i třetí muž šampionátu Ott Tänak z Estonska, který ve Španělsku dojel šestý a na Ogiera ztrácí 23 bodů. Závěrečná rallye je na programu od 15. do 18. listopadu v Austrálii.

Výsledky:

1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Citroën C3) 3:12:08,0, 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -2,9, 3. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta) -16,5, 4. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -17,0, 5. Sordo, Del Barrio (Šp./Hyundai i20) -18,6, 6. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris) -1:03,9, ...13. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia) -8:48,1.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 13 soutěží): 1. Ogier 204, 2. Neuville 201, 3. Tänak 181, 4. Lappi 110, 5. Latvala (oba Fin./Toyota Yaris) 102, 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20) 84, ...14. Kopecký 17.

Pořadí týmů: 1. Toyota 331, 2. Hyundai 319, 3. M-Sport Ford 306, 4. Citroën 216.