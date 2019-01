Dva defekty a nefunkční tlumení kabiny. Snad to bude jen lepší, říká Loprais | iSport.cz

V úterý byl na programu měřený úsek dlouhý 342 kilometrů, který účastníky Dakaru provedl pískem dun i po pláži, mezi skalami i po pistách. Kamiony vyrážely do speciálky až v deset hodin dopoledne, kdy se poušť stihla ohřát a písek byl hodně měkký a rozježděný od dříve startujících.

„Udělal jsem chybu, když jsem hodně tlačil po dojetí jednoho z Kamazů,“ přiznává Aleš Loprais v tiskové zprávě. „Měl jsem radost a říkal jsem si, že teď vezmeme jednoho po druhém, protože duny jsou naše teritorium. Jenže z jedné duny jsem se pustil rychleji, než bych měl. Při tom se nám odrazila pneumatika a museli jsme měnit defekt. To je v písku vždy složitější, protože tam nelze najít tvrdé místo. Ve finále nám výměna trvala dlouhých dvacet minut,“ dodal.

Navíc zničenou pneumatiku musela česko-španělská trojice v úterý měnit ještě jednou. „Další defekt jsme měli na nádherné pláži, kde jsem vůbec nečekal, že by tam mohl být nějaký šutr. Najednou jsme ucítili ránu, jakých je za etapu spousta, ale po pěti kilometrech pneumatika úplně explodovala a vzala s sebou i kus blatníku,“ popisuje druhou nepříjemnost dne 38letý pilot.

Avšak největší martyrium mělo teprve přijít. Posádka bojovala dál, dokud ji nezačaly znervózňovat nepříjemné zvuky a rány do kabiny, kvůli kterým Loprais nejprve zvolnil a pak i zastavil.

„Myslel jsem si, že je to nefunkční tlumení kabiny, ale pak jsme dostali strach, že se nám uvolnil motor, což by byl fatální, v etapě neopravitelný problém,“ pokračuje Loprais. „Rozhodli jsme se jet dál, ale bylo to jen takové přežívání.“

Výsledkem je 85minutová ztráta a pokles na 18. místo v průběžném pořadí.

Z cíle rychlostní zkoušky musela Tatra se startovním číslem 507 absolvovat ještě přibližně dvouhodinový přejezd do dalšího bivaku, kam dorazila okolo půl deváté už za tmy jako jedna z posledních. Týmu tak chvíli trvalo, než vůbec našel místo, kde zaparkovat. Následně se potvrdilo, že příčinou problému byly tlumiče kabiny, které tým do půlnoci vyměnil. Teprve pak následovala přibližně dvouhodinová běžná údržba.

„Přežili jsme očistec a snad to bude lepší. Doufám! Protože první dvě etapy pro nás zatím nebyly nic moc, ale teď se to štěstí určitě obrátí. Nevzdáváme to, valíme dál!“ uzavírá Aleš Loprais.

Situaci Lopraisovi a jeho parťákům komplikuje fakt, že pro třetí etapu pořadatelé soutěže už dlouho dopředu naplánovali společný start a tím pádem i promíchání startovního pole automobilů, bugin SxS a kamionů. Zatímco jindy vyrážejí nejtěžší stroje na trať až za ostatními, tentokrát pojedou všichni dohromady. Tatra v barvách Instaforex Loprais Teamu odstartuje až jako 85. a okolo sebe bude mít hlavně malé buggy, které bude muset předjíždět, což bude další výrazný handicap.