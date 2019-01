Loprais v první etapě Dakaru osmý, Prokop ztratil přes dvacet minut | iSport.cz

„V prvním úseku jsme skočili do takového malého trychtýře, kam nás navedli duchaplní diváci,“ popisuje v tiskové zprávě Aleš Loprais. „Ukazovali, abychom to tam píchli, což jsme udělali. Vzápětí jsme ale zjistili, že jsme tam jediní a že tam nemáme co dělat. Nějakým zázrakem se nám odtamtud podařilo vyjet, ale předjely nás dva kamiony.“

Attíja vede mezi automobily téměř o dvě minuty před loňským vítězem Carlosem Sainzem, který však už nehájí barvy továrního týmu Peugeot, ale jede s vozem Mini. Prokop se postavil na start s ambicemi navázat na loňské sedmé místo, ale úvodními kilometry se protrápil. Značná časová ztráta ho zařadila až do páté desítky průběžného pořadí, zaostává i za krajanem Tomášem Ouředníčkem.

"Hnedka po prvním kilometru se nám poprvé zastavilo auto, pak vždycky po nějaké ráně ještě dvakrát a počtvrté už nepomohl ani reset. Museli jsme kontaktovat tým a popsat, co se stalo. Nakonec jsme propojili dráty a auto naskočilo, byl to vypínač za deset korun, úplná malichernost. Ale celá ta akce trvala dlouho," popsal Prokop na facebooku.

Kubiena, který oba předchozí ročníky rallye nedokončil, ztratil na nejrychlejšího čtyřkolkáře Nicolase Cavigliassa z Argentiny osm minut a 22 sekund. Třiadvacet soupeřů český jezdec na čtyřiaosmdesátikilometrovém měřeném úseku mezi peruánskými městy Lima a Pisco porazil.

Nejlepším českým motocyklistou je třicátý Jan Brabec, vede Španěl Joan Barreda. "Jelo se mi skvěle, navigaci jsem krásně trefil. Pár kluků mi prášilo, ale jel jsem klidně. Užíval jsem si duny, je super, že už vím, co a jak. A motorka? Ta jede neskutečně," liboval si Brabec.

Slavná soutěž se letos jede pouze v Peru. Pořadatelé pro více než 500 účastníků připravili 5500 km dlouhou trať, kterou tvoří převážně písek. Vítězové budou známi 17. ledna, kdy se závodníci vrátí do Limy.

Rallye Dakar - 1. etapa (Lima - Pisco, 331 km/84 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 1:01:41, 2. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -1:59, 3. Przygoňski, Colsoul (Pol., Belg./Mini) -2:00, ...25. Ouředníček, Křípal -10:00, 46. Prokop, Tománek (všichni ČR/Ford) -20:52.

SxS: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 1:11:13, ...30. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -45:32.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 57:36, 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -1:34, 3. R. Brabec (USA/Honda) -2:52, ...30. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -11:31, 33. Engel -14:17, 51. Vlček (oba ČR/KTM) -22:31, 92. Veselý -38:05, 109. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -47:03.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso 1:17:15, 2. González (oba Arg./Yamaha) -3:55, 3. Kubiena (ČR/Ibos) -8:22.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 1:09:05, 2. Van Genugten (Niz./Iveco) -18, 3. Villagra (Arg./Iveco) -53, ...8. Loprais -5:44, 10. Šoltys -6:33, 11. Kolomý (všichni ČR/Tatra) -7:40, 12. Macík (ČR/Liaz) -9:05.

