Kolomý po návratu z Dakaru: Nadvládu Kamazů nikdo neukončí | iSport.cz

Až se jednou za pár let řekne "Dakar 2019" bude něco konkrétního co si jako první vybavíte?

„Asi to, že to byla jedna z nejtěžších soutěží, co jsem kdy jel. Například po té naší nehodě jsme nesli kardan od asistence asi 5 kilometrů, a to už je pořádné dobrodužství. Po pěti hodinách jsme byli úplně vyřízení a nemohli jsme ho donést! A když se nám to konečně povedlo, neměli jsme sílu ho ani namontovat. To bylo něco, to jsou vážně chvíle, které se nedají zapomenout."

Vy jste v hlavní fázi závodu skončil kvůli rozbitému kardanu ve 3. etapě, jaké byly její klíčové chvíle?

„Slyšeli jsme ránu, podívali jsme se do kamery a viděli jsme, jak nám z auta teče nafta. Rázem jsem věděl, že je konec. Snažili jsme se bojovat až do rána a doufali, že nám asistence nějakým způsobem dopraví díl, který jsme potřebovali, ale nevyšlo to. Byl to pro nás krutý osud.”

Noc jste následně musel strávit v poušti, to je asi také zážitek, že?

„Hvězdy svítí, nikdo vás neruší, je to samozřejmě nádherné. Až na tu zimu (úsměv). To nám naštěstí nevadilo, dřív jsem jezdil expedice a i teď s Martinem Prokopem jezdíme do Dubaje a spíme tam v dunách, protože se nám nechce na hotel. Nemám s tím jediný problém.”

Takže strach nehrozí? Nemůže vás třeba zaskočit příroda?

„Strach není, ale náš navigátor jezdil dřív v Africe a hned mi říkal, jak bych přidal, kdyby tu byl nějaký lev. To by byl běh zpátky. Tak si z toho vždycky děláme jen legraci."

Po vypadnutí z Dakaru následoval premiérově semi-dakar. Uvítal jste to nebo to bylo spíš na obtíž?

„Rozhodně uvítal, člověk si aspoň zajezdil, spravil si chuť a mohl se připravovat na další sezonu. Vážně jsem za to rád, od pořadatelů to byl dobrý krok. Jinak bychom už dávno seděli doma a nebylo by to letos o ničem.”

Musím říct, že se mi zdá, že na úkor délky Dakaru a také toho, že se závodí jen v jedné zemi, se pořadatelé celou rallye snaží udělat o to těžší. Co myslíte vy?

„Situace jim umožňovala udělat ho těžší, ten prázdnější prostor bylo třeba něčím vyplnit. Etapy tedy byly kratší, ale o to náročnější.”

Není to tedy tímpádem daleko víc o rychlosti než o vytrvalosti jako tomu bylo dříve?

„Přesně tak, je to teď taková rallye v dunách. Člověk ale stále musí mít vůli, aby se vůbec někam dostal.”

Jako každý rok se i teď začalo spekulovat o tom, kde se další Dakar pojede. Vám chyběla větší rozmanitost?

„Já mám rád všechny tratě. To, že můžu závodit, je pro mě adrenalin a je mi jedno, jestli to bude v Bolívii, Peru, Paraguayi nebo Argentině. Hlavně ať tam zase jsem.”

Od roku 2000 se jen čtyřikrát nestalo, že by mezi kamiony nevyhrál Kamaz. S tím, že v roce 2008 se Dakar nejel. Kdo ukončí jejich nadvládu?

„Chcete můj názor? Podle mě nikdo. Jen se podívejte, oni si v klidu za podpory vlády postaví čtyři nové speciály, v testech si najednou zhruba 60 tisíc kilometrů, to se pak těžko proti tomu bojuje. My si za volant sedneme jednou dvakrát za rok.”

Závod nedojel Andrej Karginov, který byl vyloučen kvůli tomu, že přejel diváka. Jak vy jste sledoval tento incident?

„To se může stát každému, lidi stojí u toho závodu skutečně strašně blízko. Ale když k něčemu podobnému dojde, musíte zastavit. Na to se hodně hledí. Každopádně fanoušci by si to nebezpečí měli vážně víc uvědomovat, ne si jen tak stoupnout do řeky a čekat, až je pocáká voda. Pak je snadné dopadnout jako Drápalík...”

Máte za sebou v kariéře už mnoho vytrvalostních rallye, jak to vypadá s vaší budoucností na Dakaru?

„Kontrakt s Buggyrou i Tatrou mám ještě na další rok, takže doufám, že i v roce 2020 se na Dakar dostanu.”

Co vás čeká teď? Bude dovolená? Někam na pláž do písku počítám nepojedete...

„Musím pracovat, ale hlavně jsme začali s devítiletým synem jezdit autokros. Závodíme druhým rokem v race buggy po celé republice, tak bych ho chtěl vidět na nějakém medailovém umístění. Už se pěkně vyjezdil a hodně se snaží.”