Dakar 2020 | Macháček: Jsem v kategorii se Sainzem, to je výzva | iSport.cz

S Vánocemi na něj nechoďte, to nejsou svátky, které závodnického matadora Josefa Macháčka nadchnou. Dvaašedesátiletý pětinásobný vítěz Rallye Dakar si konec roku přesto užívá, a to právě proto, že nejtěžší závod světa je znovu za dveřmi. A na Macháčka čeká výzva, přijal totiž nabídku stáje Buggyra Racing a v Saúdské Arábii pojede ve stále populárnější kategorii Side by Side (SxS) za volantem nového stroje Can-Am Buggyra MK50 XRS. „Jsem rozebíhač projektu," říká.

Se svátky u něj opravdu nepochodíte, křesťané jsou pro něj zločinci, a přes to zkrátka nejede vlak. Prosinec je pro Macháčka jen komerčním měsícem a nějaký pohled na vánoční stromek ho nevzrušuje. „Já jsem rád, že se na konci kalendářního roku setká celá rodina,“ vysvětlil.

Od Vánoc a svátků tedy odběhněme k Dakaru. Po Africe a Jižní Americe vás čeká třetí kontinent, jak se těšíte na Arábii?

„Očekávám podnebí podobné tomu africkému. Etapy budou dlouhé, ale počítám, že dost rychlé a slibuje se také hodně písku. Myslím si, že to mohou být podobně natažené cesty plné dun, jako bývaly v Mali či Mauretánii, to znamená dlouhé a od sebe. Bude to v každém případě náročné. Musíte počítat s tím, že tam bude hodně rozježděného písku.“

Máte velký respekt z nového prostředí?

„Ani ne, technicky by se to mělo zvládnout, i když nemůžeme použít ty pneumatiky, které jsme chtěli. Problém je v tom, že po cestě potkáme i kamení, takže musíme vzít tvrdší sadu, která se ale zase tolik nehodí do písku. V tomhle směru půjde tedy spíš o kompromis. Na trati nás pak zase čekají nepříjemné trychtýře, ve kterých vám ani zkušenosti nepomohou, ale to je pro každého stejné.“

Jak očekáváte, že to bude vypadat z pohledu bezpečnosti?

„Jedeme do bohaté země, takže si myslím, že vše bude na vysoké úrovni. Viděl jsem pár záběrů a vypadalo to, že budeme mít pomalu přejímky na peršanu. Takže to bude luxus a všude okolo písek.“

Počasí asi taky nepřekvapí...

„Mělo by to být podobné jako v Maroku nebo Egyptě. I když tam jsme kolikrát při přejíždění dun zažili zimu klidně i v poledne...“

Největší změnou pro vás tedy bude závodění v nové kategorii, že?

„Jasně, navíc budu soupeřit s Carlosem Sainzem, a to je výzva. (smích) Já kategorii Side by Side přirovnávám k motocyklové třídě Moto 2. Tam jsou slabší motory, a proto žádnou chybu, kterou uděláte, už nedoženete. Protože každý jede na stejné úrovni. Vyhrává ten, kdo má nejlépe vyladěný stroj a nejméně chybuje. Defekty a technické závady mohou rozhodovat, protože jakmile máte omezenou rychlost, jinak to nejde.“

Jméno Sainz je pojem, ale v počtu účastí na Dakaru ho stejně dáte do kapsy. Třicet let vám už nějaký pátek není, přesto nejtěžší závod světa zvládáte. Co to dělá s vaším tělem?

„Nic... Když jsem nabídku od Buggyry dostal, tak první, co jsem musel řešit bylo to, že jsem byl přihlášený se čtyřkolkou na závod El Chott v Tunisku. A když bych zvládnul 3500 kilometrů na měkkém písku v poušti na čtyřkolce, tak půjde i tohle. Během roku jsem jel závod v Alžírsku a šlo to. Bugina pak oproti čtyřkolce neznamená žádné fyzické zatížení a je to proti ní relax.“

Opravdu je to takový rozdíl?

„Na čtyřkolce musíte dřít. V bugině je posilovač, jsem připoutaný k sedadlu, záda nejsou tak namáhaná, nohy minimálně...“

Navigátora vám bude dělat Vlastimil Tošenovský, jak se na tuhle spolupráci těšíte?

„Navigátor je dost možná ještě důležitější, než sám řidič. Původně měl jet Rosťa Pilný, který se k tomu stavěl všeljak, ale pak jsem se dozvěděl, že jako já neumí anglicky, takže bychom byli dva pitomci v autě, a to by nešlo. Tošeňák taky nejprve váhal, ale pak mi to odkýval. Anglicky umí, jel se mnou Dakar a zvládli jsme ho bez konfliktů, takže super.“

Co čekáte od závodění s buginou, kde budete mimochodem jediným Čechem?

„Je to taková hravá kategorie a Buggyra si od ní hodně slibuje. Na příštím Dakaru by s touto technikou mělo jet minimálně pět závodníků, a já to teď mám tak nějak zajet. Zjistit, na co stroj má, nasbírat data a pomoci projekt rozjet.“

Majitel stáje Martin Koloc vyhlásil jako cíl dojezd do cíle, je to tak?

„Správně, jak jsem řekl, musíme hlavně nabrat data. Zhruba na druhé nebo třetí pískové cestě pak budu schopen říct, jak dobře jsme buginu vyladili. Samozřejmě když všechno bude probíhat normálně.“

Kolik jste tedy s Can-Am Buggyra MK50 XRS zvládl před Dakarem natrénovat?

„Ve Španělsku jsem najezdil zhruba tisíc kilometrů, a to pod dohledem mnoha technických expertů. Uvidíme... Dakar je takové mistrovství světa, které vyústí během čtrnácti dnů. Výsledek je závislý na tom, jak to všechno vyjde.“