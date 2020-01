Stále náročnější Dakar. Šoltysovi málem došla nafta, Macháček se pral s řemenem | iSport.cz

Po několika úvodních dnech přišla změna terénu a jezdci si mohli oddechnout. Kameny vystřídal dlouho očekávaný písek.

„Etapa byla určitě lepší než ve středu. Bylo to hodně písčitý, do kopce a pak zase z kopce, takže taková centrifuga. Když jsme dojeli do cíle speciálky, tak nám v nádrži zbývalo pouze padesát litrů nafty a s tím bychom do bivaku nedojeli. Naštěstí byla po cestě pumpa s naftou, a i když to bylo na hraně, dopadlo to dobře. Většinu času se jelo na plný plyn, auto dostalo pořádně zabrat, ale fungovalo skvěle,“uvedl v cíli čtrnáctý Šoltys.

Josef Macháček a Vlastimil Tošenovský z týmu Buggyra Racing • Foto ČTK

Na stav paliva v nádrži myslel také Josef Macháček, a nejen na to. „Byl to zase úplně odlišný terén, jiné scenérie. Museli jsme úplně jinak přistoupit k jízdě, protože kameny byly jen na začátku. Pak následoval písek, což mě baví. Muselo tady asi pršet, protože spodek písku byl mokrý, a tak se nezapadalo. Potěšilo mě, že nás nikdo nepředjížděl, a naopak jsme předjížděli my. Ke konci etapy jsme se už ale báli, aby nám vydržel benzín, protože spotřeba v písku byla enormní. Ale strach jsem měl i o řemen. Ten měnilo hned několik posádek,“uvedl v bivaku veterán.

V pátek čeká na posádky poslední etapa před dnem volna. Bude to ale doposud nejdelší den, co se kilometrů týká. Z celkových 830 se jich bude 478 měřit na čas. Její profil je zcela písčitý a na dvaceti procentech se rozprostírají duny.