Vrátí se legendární Tatra Puma na Dakar? Přemýšlíme o tom, říká Loprais | iSport.cz

„Jakmile se na veřejnost dostaly první informace o Dakar Classic, ozvali se nám zájemci, kteří by to rádi zkusili s Pumou,“ říká Aleš Loprais. „Přemýšlíme o tom, ale počkáme si, až pořadatelé zveřejní pravidla a další informace. Přeci jen se jedná o vůz, ke kterému máme mimořádný vztah.“

Instaforex Loprais Team na Dakar 2021 vyrazí s Pragou. Pořádající společnost Amaury Sport Organisation (ASO) minulý týden nastínila podobu 43. ročníku nejslavnější pouštní rally světa. Dakar se opět pojede pouze na území Saúdské Arábie, organizátoři však slibují jinou trať. Měla by být techničtější, pestřejší a alespoň část každé etapy by se měla jet v dunách.

„Nejdůležitější je, že se Dakar vůbec pojede,“ oddechl si Loprais. „Saúdská Arábie je hezká a má podmínky na to, aby se tam celý Dakar konal. Pokud pořadatelé sliby o novinkách na trati dodrží, závodu to určitě prospěje. Letos jsme jeli místy mezi krásnými dunovými poli, ale pak se jelo neustále rovně, což umí každý. Skutečné jezdecké a navigátorské dovednosti odhalí jedině techničtější tratě. Délka etapy automaticky neznamená náročnost. Mohou být kratší, ale měly by být složitější.“

Práce na závodním kamionu finišují. „Kompletuje se motor, převod je repasovaný a nově nastavený,“ popisuje Loprais. „Částečně měníme nastavení v rámci motoru a jdeme na brzdu.“ Posádka má zůstat stejná. Navigátorem bude Khalid Alkendi ze Spojených arabských emirátů, palubním mechanikem Petr Pokora z Plzně.

Tým uvažoval o nasazení dvou ostrých vozů. Po roční přestávce se měla vrátit také týmová Tatra Jamal – Queen 69. „Na Královně jsme pracovali a dávali jsme do pořádku věci, které na ní zůstaly ještě z předešlého Dakaru. Celkově jsme ji zvelebili,“ říká Loprais. „Situace kolem nemoci COVID-19 však ovlivnila naše partnery, kteří se s Královnou chtěli Dakaru zúčastnit. Právě v těchto dnech jsme se dozvěděli, že své plány museli přehodnotit. Ale jsme v kontaktu s dalšími zájemci, jsme otevření i dalším variantám a Královnin návrat na Dakar zatím určitě nevzdáváme, protože je na start de facto připravená.“

V srpnu a září se bude testovat v Evropě, v listopadu pak na Arabském poloostrově. „Ve Spojených arabských emirátech si chceme v klidu vyzkoušet všechny nové věci, protože třeba problém, který se nám objevoval na letošním Dakaru, se nám v Evropě neukáže. Stejný plán jsme měli i loni, ale z časových důvodů, spojených se stavbou nového auta, se to nestihlo,“ připomíná Loprais a nevylučuje, že by mohl změřit síly s konkurencí ještě před Dakarem. „Pokud bude všechno dobře fungovat, tak bych chtěl jet koncem listopadu Abu Dhabi Desert Challenge.“