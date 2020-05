Podmol o léčbě i Dakaru: Jsem dál magor. Začínají mě živit reality | iSport.cz

Libor Podmol při závodech v Mnichově • Night of the Jumps

Když ve středu dorazil za svým doktorem a ten mu ukázal nejnovější snímky z rentgenu, mohl si oddechnout. A celou tu rok trvající kapitolu tak trochu uzavřít. „Zdá se, že jsou kosti zdravé a mám dovoleno je víc namáhat,“ hlásil Libor Podmol. Na motorce už sice jezdí tři týdny, teď se ale do toho může po těžkém zranění zase víc opřít. A vyrazit za dalším životním dobrodružstvím.

Řekněte, když se před rokem po vašem pádu na freestyle motokrosovém MS ozývaly obavy, že byste už nikdy nemusel pořádně chodit, vyděsilo vás to?

„Ano, bál jsem se. Hlavně v první moment po pádu, kdy jsem ležel na zemi a věděl, že mi nohy doslova explodovaly. Druhý den v nemocnici mi navíc praskla jakási tepna, noha nechytala barvu a hrozilo to dalším průšvihem. Když jsem ale tyto dny přečkal a věděl, že už jde jen o zlomené kosti, věřil jsem, že to sroste. Paradoxně to bylo mé nejpozitivnější období, kdy jsem motivoval lidi po Instagramu a dalších sociálních sítích, že se dá vše zvládnout. Vždy když dostanu nějakou velkou ránu, mám pocit, že to tak mělo být, že přišla z nějakého důvodu, a beru to jako odraz k další metě.“

Změnilo vás tohle zranění hodně?

„Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré, a platilo to i v tomto případě. Najednou jsem měl více času na sebe, mohl si od sportu odpočinout a měl prostor udělat svůj workoutový projekt Podmol get fit nebo fashion kolekci Podmol Brothers. Do toho píšu svou třetí knihu, která tuto mou cestu rovněž mapuje. Z čísel je znát, že se náš byznys o něco zlepšil, nicméně sám za sebe zůstávám tím stejným magorem co předtím. Snažím se užívat život, starat se o své tělo a třeba i při léčbách mě bavilo zkusit vždy něco nového.“

Houby, CBD i ledová voda

Vzhledem k tomu, že vaše zranění nebylo právě jednoduché, co vše jste musel absolvovat?

„Bylo toho hodně. Jedl jsem sibiřské houby čaga, u pana doktora Rulce jsem absolvoval rázovou vlnu nebo dost bolestivé uvolňování svalů a šlach... A do toho mi řada firem pomohla s různými přístroji. Biomag mi domů půjčil mašinu na magnetické terapie, takže jsem nemusel nikam jezdit, Lympha Press zase poskytla lymfodrenážní obleky na nohy, které mi pomohly s otokem, a teď mám i nějaký nový stroj od Power Plate... Díky tomu, že lidé vědí, jak jsem rozlámaný na sračku, často mě i sami kontaktují s prosbou o radu. A já se jim snažím pomoct a některé kontakty předat.“

Za jednou speciální metodou prý nyní jezdíte i do Brna, je to tak?

„Ano. Jde o přístroj, který funguje na bázi světel. Prosvítí vás nějakým počtem joulů, čímž vám zředí krev a podpoří funkci organizmu. Domluvil jsem si tam deset setkání a zatím mám za sebou tři, tak uvidím, jaký bude nakonec efekt. Mělo by mě to zbavit bolesti a zvýšit výkonnost.“

Pokračujte...

„Rovněž používám CBD a CBG preparáty, které udělali nějací mladí vědci z Prahy, a pomáhají mi na uvolnění svalů. A nakonec jsem začal každý den aplikovat Wim Hofovo dýchací cvičení spolu s ledovou sprchou. Můžu to všem doporučit. Když tohle člověk každé ráno absolvuje, je prvních šest hodin naprosto čerstvý a našlápnutý.“

Ledová sprcha po ránu? To zní dost drsně, ne?

„Souhlasím a i pro mě to bylo první týden kruté. Do studené vody jsem nechtěl ani za boha,