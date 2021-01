V první dvacítce jsou na Dakaru mezi motocyklisty dva Češi

Závodníci museli ve středu zdolat 583 kilometrů, z toho 342 km měřených. Tahle porce oproti minulým dnům naznačovala určitou úlevu. „I podle organizátorů mělo jít o jednodušší etapu. Snadnější však rozhodně nebyla. Navigačně to bylo dost složité. Tentokrát nebyly žádné duny, jen samé řečiště a šotoliny, takže hodně kamení,“ popsal Engel.

S drsným povrchem neměl problém on i jeho motorka. „Na dvoustém kilometru jsme v servisní zóně museli měnit pneumatiku. Z těch kamenů byla úplně rozdrbaná,“ prohlásil rodák z Jablonce nad Nisou, který se dvě etapy před koncem prokousal do TOP 20 průběžné klasifikace. „Moc mě to těší. Ve dvacítce se chci udržet. Dám do toho všechno a doufám, že to vyjde.“

K posunu ve výsledkové listině oběma českým jezdcům pomohlo i odstoupení dosavadního lídra kategorie motocyklů Chilana Corneja, který sice etapu po pádu dokončil, ale nakonec putoval do nemocnice na pozorování. „Corneja je mi moc líto, protože jsem mu to přál. Jeho pád ale jen potvrzuje, že nebezpečí číhá na každém metru. Je potřeba stále udržovat koncentraci. Nejhorší je, když se člověk podívá do roadbooku a chvíli nedá pozor. Pak z toho může být velký problém,“ nastínil Engel.

Oba jezdce týmu ORION – Moto Racing Group čeká ve čtvrtek možná ta nejobtížnější zkouška. 11. etapa, jejíž prvních sto kilometrů povede dunami, má podle pořadatelů rozhodnout o konečném pořadí. „Podle organizátorů je to největší letošní strašák. Ale to tady je vlastně každá etapa. Všude číhá nějaké nebezpečí. Budu si muset dávat velký pozor, aby mě to zase někde nevystřelilo,“ zdůraznil Michek. Zítřejší den má 511 měřených kilometrů.

Rodák z Českých Budějovic se však na Dakaru stále zlepšuje. Nyní už je blízko první desítky pořadí. „Dokud člověk neprojede cílem, tak je reálně všechno. Budu do toho dávat maximum a uvidíme, co to výsledkově udělá. Budu se ale hlavně soustředit na to, abych si to užil,“ řekl Michek.