Podmol zajel na Dakaru nejlepší výsledek. Rychlé pisty mi vyhovují, říká

Bývalého mistra světa ve freestyle motokrosu několik dní trápí namožené šlachy v rukách. I přes tento hendikep ale poskočil na průběžnou 33. příčku. Mohlo to být i lepší, ale mírně ho zbrzdily dva menší pády. Nováček na slavné rallye si ale jinak etapu užíval. „Všiml jsem si, že hodně závodníků docela dost bloudilo, ale já jel navigačně poměrně dobře. Až asi deset kilometrů před cílem mě zmátl jeden Australan, který se mě ptal na již projetý waypoint. Nakonec jsme našli cestu. V bivaku se mi pak omlouval, že se spletl,“ prohlásil Podmol.

Dle svých slov se na Dakaru den ode dne zlepšuje a nabírá zkušenosti. „Každou etapu jsem takový sečtělejší a dávám si víc pozor. Jezdím chytřeji a snažím se lépe navigovat. Jedu více hlavou než na začátku,“ přiznal. To se mu jistě bude hodit v jedenácté erzetě, která má být podle organizátorů nejobtížnější. „Slyšel jsem, že to bude super náročný. Musím být opatrný. Ty nástrahy tady číhají na každém kroku,“ uvědomuje si.

Prvních 100 kilometrů předposlední etapy má vést dunami. A to bude pro Podmolovy bolavé ruce velká zátěž. „Lépe se mi jede na těch rychlých pistách, kde člověk upaluje až 160 km/h. Na nich mi to jde nejlíp. I když ono vlastně úplně nejde o to, co mi nejvíc vyhovuje, ale co je pro mě menší utrpení. Řečiště jsou zrádná pro všechny. Ta nemůže mít rád nikdo. Je to v nich fakt hodně nebezpečný. Jezdíme tam pomalu a je to fyzicky náročné. Duny jsme tu asi už pět dní neviděli, ale zítra si asi užijeme,“ dodal Podmol.