Macík se na Dakaru posunul před Lopraise na čtvrté místo, Michek 10.

Organizátoři 43. ročníku slavné soutěže pro závodníky ve čtvrtek připravili nejdelší a nejtěžší etapu. Oproti původním plánům ji sice kvůli počasí zkrátili, i tak je ale čekala 464 km dlouhá rychlostní zkouška.

Macík se na start postavil jako vítěz předešlých dvou etap a ze začátku bojoval o další triumf. Na třetím kontrolním bodu ale ztratil pět minut a nakonec dojel šestý za čtyřmi posádkami Kamazu a Bělorusem Alexejem Višněvským s vozem Maz.

V druhé polovině etapy výrazně ztratil i Loprais, jenž dojel se ztrátou 25 minut na nejrychlejšího Antona Šibalova z Ruska. Před pátečním závěrem Loprais zaostává za Macíkem o šest minut. V čele je stále další Rus Dmitrij Sotnikov.

Prokop uvázl na skále i spadl ze stráně

Prokopa přibrzdil defekt hned v úvodu, následně musel jet za pomalejšími vozy a zajel jedenáctý čas s odstupem 15 minut a 33 sekund za nejrychlejším Násirem Al Attíjou z Kataru. Jeho odstup na průběžně osmého Jihoafričana Giniela de Villierse se o dvě minuty zvýšil. Nadále vede Stéphane Peterhansel z Francie, který v pátek může vylepšit vlastní rekord o čtrnáctý dakarský triumf.

Zkušený český jezdec byl ale rád, že vůbec dojel do cíle a může v rallye pokračovat. Vedle nepříjemného defektu byl dvakrát blízko odstoupení.

„Posledních sto kilometrů jsme jeli v dunách, ale byly nějaké zvláštní a přišly dvě horké chvíle. Nejprve jsme přeskočili dunu a za ní byla skála, skočili jsme na ni a zůstali tam břichem. Myslel jsem si, že je to konec, protože to byla taková rána, že jsem myslel, že je po Shrekovi,“ přiznal Prokop velké obavy o stav vozu.

Další krizový moment zažil po navigační chybě. „Minuli jsme azimut o sto metrů, jeli jinou stopu a spadli jsme z obrovské stráně. Byl jsem si jistý, že půjdeme přes střechu, a nechápu, že jsme přes ni nešli. Jen jsme udělali defekt a strašně se vylekali,“ popsal Prokop. Kolize ho ale poznamenala i zdravotně. „Vypadalo to, že mám zlomené prsty, nakonec jsou jen pochroumané. Jedeme dál, ale jsme vyřízení. Shrek je úplně dodělaný a my taky,“ prohlásil Prokop.

Michek pojede přes závit

Mezi motocyklisty se o dvě místa vpřed posunul Michek, který tentokrát ztratil 27 minut a 47 sekund na nejrychlejšího Brita Sama Sunderlanda. V čele je stále Kevin Benavides z Argentiny. Dvaatřicetiletý Michek byl na prvním mezičasu třetí, poté se držel na pátém a šestém místě, ale v závěru ztratil a propadl se na 15. příčku.

„Královská etapa byla opravdu pěkná. Přichystala úplně všechno od terénů po písky, duny, kamení, šotolinu. Organizátoři to vybrali opravdu důkladně,“ řekl Michek. Před závěrečnou etapou vyrovnal české maximum na Dakaru v kategorii motocyklů, desátý byl v roce 1998 Stanislav Zloch.

„Jdu do boje a jdu se odevzdat. Věřím, že všichni fanoušci budou se mnou a budou to se mnou prožívat. Budu se o to rvát, možná to teď řeknu trochu bláznivě, pojedu přes závit. Nenechám to ležet na zemi,“ prohlásil člen týmu Orion Moto Racing Group.

Michek předstihl Joaquima Rodriguese z Portugalska, nečekaná chyba pak ukončila rallye pro zkušeného Španěla Joana Barredu. Tovární jezdec Hondy a čtvrtý muž průběžného pořadí byl ještě na pátém kontrolním bodu virtuálně na prvním místě, následně ale minul tankovací zónu a na 267. km rychlostní zkoušky mu došel benzin. Barreda se nechal přepravit do bivaku a v soutěži nepokračuje.

„Rodrigues je za mnou čtyři minuty, Walkner čtrnáct minut. Takové dakarské hvězdy, vítěz Dakaru... Oba to jsou navíc motokrosaři, takže se známe dobře z jiných závodů, kde jsme spolu bojovali. Bože, to bude krásná etapa. Už teď jsem z toho rozsypaný jak čínský čaj. Už mě svrbí zápěstí,“ podotkl Michek s úsměvem.

Podruhé v závodě se podařilo Tomáši Kubienovi dojet čtvrtý v kategorii čtyřkolek a v průběžném pořadí se posunul na 5. místo.