Plán čtyřkolkaře Tůmy: Musím se vyhnout nováčkům, nechci s nimi zabloudit

V Jeddah se český jezdec připravoval na dvou shakedownech, ladil svoji čtyřkolku Yamaha Raptor. „Zaměřil jsem se hlavně na podvozek. Máme tam nová ramena, potřebovali jsme je vyzkoušet. V dalším dni jsme řešili administrativní přejímky,“ hlásil Tůma, který si pochvaloval pocit z jízdy. „Ze začátku byl problémem hrozný terén, protože jsme vyjeli na rozbitou trať po autech a kamionech. Pak jsme doladili trochu tlumiče a pocit byl výborný.“

Kromě testování objevoval společně s českým týmem BARTH Racing krásy města a okolí. Však také jeho týmový kolega Vlasta Korec natáčí pořad „Dakar za oponou“. Nechybělo tak prozkoumávání místních delikates nebo návštěva dostihových závodů. „Viděli jsme toho ve městě Jeddah dost,“ dodal závodník z Českého Krumlova, pro kterého to bude čtvrtá Dakarská rallye. Do nadcházejícího ročníku do něho odstartuje s číslem 185. Sice do první etapy vyjede dříve než špička, protože se startuje z obráceného pořadí, zároveň se však český jezdec na čtyřkolce bude pohybovat mezi nováčky.

„Z toho mám největší strach, protože pojedu jako osmý. Přede mnou se budou pohybovat nováčci, mezi kterými se mohu zaseknout. Budu se jim chtít vyhnout, abych pak v dalších etapách mohl odstartovat mezi nejrychlejšími závodníky,“ přál si Tůma z týmu BARTH Racing.