Michkovi na Dakaru vyšla druhá etapa, naopak Prokop si pohoršil

Prokop v neděli na slavné soutěži zazářil třetím místem, dnes se mu však v rychlé etapě vzhledem k handicapu ve výkonu vozu tolik nedařilo. „Je dobré, že nemáme žádné problémy. Doufal jsem ale, že tyhle etapy (tady) nebudou. Rozhodně nejsou hezké. Je to jen rychlý přejezd v písku, v kolejích, nic záživného, žádný prostor pro nás. Žádná navigace a výsledek tomu odpovídá,“ řekl Prokop na sociálních sítích. „Doufám, že dostaneme prostor se předvést. Teď je to o tom jen to přejet a vydržet,“ dodal.

Patnáctý etapový triumf na Dakaru si při šestém startu připsal devítinásobný rallyeový mistr světa Loeb, který na 338 km dlouhém měřeném úseku mezi Háilem a Artavíjí porazil druhého Attíju o 3:29 minuty. V průběžném pořadí Loeb zaostává za trojnásobným dakarským šampionem o více než devět minut. Prokop ztrácí na třetího Argentince Lucia Álvareze čtyři minuty.

Michek v neděli ztratil po problémech s navigací více než hodinu a po vydařeném prologu klesl až do páté desítky průběžného pořadí. Dnes se ale jezdci týmu Orion Moto Racing Group dařilo mnohem více, za nejrychlejším Joanem Barredou ze Španělska zaostal o 13:18 minuty a výrazně si polepšil. V čele je nově dnes druhý Sunderland, dosavadní lídr Daniel Sanders z Austrálie ztratil téměř 25 minut a je třetí.

Nejlepším Čechem v kategorii je i nadále Jan Brabec, který byl dnes 24. a průběžně je o čtyři příčky výše. Milan Engel je zatím 31. a druhý v kategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence.

Podle původních plánů měla být druhá etapa na Dakaru maratonská a posádky neměly v bivaku využívat pomoc mechaniků a dalších členů týmů. Kvůli dešti a zaplavenému bivaku ale organizátoři cíl změnili a povolili týmovou pomoc. Kvůli podmínkám na trati etapu zrušili pro kategorii Klasik, jejíž nedělní výsledky zatím oficiálně nezveřejnili.

Rallye Dakar - 2. etapa Háil - Artavíjá (568 km celkově/338 km rychlostní zkouška):

Automobily: 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive) 3:25:00, 2. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -3:28, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -5:52, ...20. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -25:42.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 6:59:21, 2. Loeb, Lurquin -9:16, 3. Álvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota) -40:53, ...6. Prokop, Chytka -44:53.

Motocykly: 1. Barreda (Šp./Honda) 3:31:20, 2. Sunderland (Brit./KTM) -5:33, 3. Benavides (Arg./KTM) -5:54, ...11. Michek -13:18, 24. J. Brabec -28:29, 37. Engel -42:15, 47. Pabiška (všichni ČR/KTM) -50:14.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland 8:31:29, 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) -2:51, 3. Sanders (Aust./KTM) -3:29, ...20. J. Brabec -50:32, 23. Michek -1:01:16, 31. Engel -1:08:42, 48. Pabiška -2:26:03.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 4:27:51, ...10. Tůma (ČR/Yamaha) -45:34.

Průběžné pořadí: 1. Kancius (Lit./Yamaha) 10:51:36, ...10. Tůma -2:33:24.