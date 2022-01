Michka se na Dakaru drží problémy. Bloudění, bolest i technická závada

Dlouhé bloudění v první etapě, následná bouračka při přejezdu a v sedmém dějství i technické potíže. Martin Michek na letošním Dakaru urazil štěstěnu a propadl se na 21. místo. Na vedoucího Adriena van Beverena ztrácí 1:42:44. „Neklesám na mysli, věřím, že ten happy end přijde a uvidíme konec. Dojeli jsme do cíle, jsme živí a zdraví a mám obrovskou chuť do dalších etap. Zbývá jich ještě pět,“ upozorňuje třiatřicetiletý závodník, že do vyvrcholení podniku se může ještě vše otočit.

Nikdo z českých účastníků 44. ročníku Rallye Dakar neocenil sobotní volný den tolik jako Martin Michek. Český motocyklista totiž v pátek při přejezdu na start etapy boural a letěl přes svodidla. Přestože rentgeny vyloučily, že by při pádu utrpěl zlomeninu, stále pociťuje velkou bolest, a tak měl radost, že si mohl vydechnout. Zranění se však projevovala i při nedělní etapě, při níž Michek ztratil téměř hodinu a dokončil ji až na 46. příčce.

„Snažil jsem se od první chvíle makat a zapomínat na tu bolest. Jenom když jsem najížděl do dun a dostal ránu, tak ta komprese do žeber způsobovala, že jsem cuknul,“ popisoval jezdec týmu Orion Racing Group trable během etapy.

Píchání žeber ale Michka trápilo nejméně. Ve finálních pasážích se objevily potíže, které málem znamenaly jeho konec v závodě. Přestala mu fungovat motorka. Zastavila se a jezdec si musel v poušti vyzkoušet práci mechaniků. Naštěstí pro něj však za chvíli projížděl kolem týmový parťák Milan Engel, který Michkovi pomohl závadu vyřešit.

„Celou speciálku jsem si užíval, ale šestnáct kilometrů před cílem mi odešlo čerpadlo nebo nějaký kabel u něj. Motorka mi zastavila a chvilkami jsem si myslel, že je konec. Zjistil jsem, že mi nespíná zadní čerpadlo,“ popisoval Michek klíčový moment. „Dělal jsem bypasy, ale ztratil jsem hodně času. Velké poděkování Milanu Engelovi, který nezaváhal ani vteřinu a pomohl mi hadičky dozapojit.“

Česká dvojice se pak vydala vstříc cíli. Rodák z Českých Budějovic ale uháněl pouští ve strachu. Funkčnost motocyklu totiž závisela na malé hadičce, jejíž přetržení by znamenalo další velkou ztrátu.

Michek se ve dnech, při nichž se nepotýkal s problémy, pravidelně umisťoval kolem desátého místa. Několik zdržení jej však poslalo až na celkovou třiadvacátou příčku. Na pozici nejlepšího Čecha jej tak vystřídal jedenadvacátý Jan Brabec.

„Neklesám na mysli, věřím, že ten happy end přijde a uvidíme konec. Všichni tady makají, mechanici pracují od rána do večera a za to jim moc děkuji,“ řekl Michek v bivaku v Davadmí, kde včerejší etapa končila. „Dojeli jsme do cíle a jsme živí a zdraví, mám obrovskou chuť do dalších dnů a zbývá jich ještě pět. Nezadařilo se nám, ale jsem připravený do toho šlapat, jen držte palce, ať už nepřijdou žádné problémy,“ vzkázal nakonec fanouškům.