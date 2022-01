Čtyřkolkař Tůma: O účasti na dalším Dakaru se rozhodnu až v květnu

O tom, kolikátý se dostane v Saúdské Arábii do cíle, se dozvěděl vlastně hned na začátku. V předzávodním rozhovoru pro pořad Dakar za oponou se ho moderátor Vlasta Korec zeptal: „Zdeňku, čtvrtá účast, čtyřiačtyřicátý ročník – tak to bude čtvrté místo, že?“ A měl pravdu. Jenže fantastický výkon se nerodil lehce. Vždyť během jedné etapy musel český závodník za jízdy seskočit ze svého stroje. „Vjel jsem do nějaké vykopané díry a čtyřkolka udělala kotrmelec. Stihl jsem vyskočit vedle, aby na mě nespadla. Jinak by to byl problém,“ prozradil jezdec týmu BARTH Racing.

Tůma rovněž překonával obří duny. Možná největší, které kdy viděl. Bořil se do jemného písku, vyhýbal se černým kamenům. „Zajímavý byl úsek, v němž se projíždělo skrze les pahýlů. Tam to vypadalo jako cesta směrem do pekla,“ vyprávěl Tůma, kterému se nevyhul pád, když se zničehonic objevila vyhrabaná díra. „Ale jinak se nejednalo o nejtěžší Dakar, kterého jsem se zúčastnil. Neměl jsem totiž skoro žádné technické problémy. Z pohledu celkové vzdálenosti a přejezdů to však nejtěžší Dakar byl. A také počasí vše komplikovalo, protože byla fakt v poušti zima.“

Bilance v jeho kategorii byla neúprosná – startovalo dvacet závodníků, soutěž jich dokončilo sedm. Čím si vysvětluje takovou „úmrtnost“? „Nevím, musela je zastavit technická závada, se kterou si neporadili,“ dodal Tůma, který ví, jak na Dakaru svoji Yamahu Raptor zrychlit. „Je potřeba doladit podvozek, zpevnit rám a něco opravit. Časové rozestupy mezi mnou a nejlepšími třemi jezdci byly velké, ale to se jen může zdát. Kdybych rychlil na každých deseti kilometrech o minutu, mohl bych být v první trojce. To jsou ty detaily, které rozhodují.“

Plán na Dakar 2023 tedy českokrumlovský rodák má. Otázkou však je, zda ho bude vůbec plnit. „Zatím vím, že pojedu určitě domácí offroad maratony. Chci si udržet fyzičku. Ale jestli se zúčastním příštího Dakaru? To zatím jasné není. Já si vždycky dávám rozhodnutí až se představí trasa. Pak si zavolám s Michalem Burkoněm, šéfem týmu BARTH Racing. S nimi mě to moc baví,“ dodal Tůma, který ví moc dobře, kam by chtěl výsledek na posunout. „Teď už jen na bednu, jiná možnost není,“ dodal s úsměvem