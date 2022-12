Češi na Dakaru 2023: kdo se postaví na start 45. ročníku Rallye Dakar?

České posádky ve startovní listině Rallye Dakar 2023

St. č. Posádka Tým Kategorie 12 Martin Michek Orion - Moto Racing Group / KTM Motocykly / Rally GP 24 Jan Brabec Strojrent Racing / KTM Motocykly / Rally 2 32 Milan Engel Orion - Moto Racing Group / KTM Motocykly / Rally 2 45 David Pabiška SP Moto Bohemia Racing Team / KTM Motocykly / Rally 2 59 Libor Podmol Podmol Dakar Team / Husqvarna Motocykly / Rally 2 156 Zdeněk Tůma Barth Racing Team / Yamaha Čtyřkolky 210 Martin Prokop, Viktor Chytka Orlen Benzina Team / Ford Automobily / T1+ 225 Miroslav Zapletal, Marek Sýkora Offroadsport / Ford Automobily / T1.1 270 Karel Trněný, Milan Horyl Workoutland ACCR Czech Team / Ford Automobily / T1.1 344 Aliyyah Koloc, Stephane Duplé (Fr.) Buggyra ZM Academy / Buggyra Can-Am Lehké prototypy / T3.1 345 Josef Macháček, Pavel Vyoral Buggyra ZM Academy / Buggyra Can-Am Lehké prototypy / T3.1 501 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda MM Technology / IVECO Kamiony / T5.1 503 Martin Šoltys, Roman Krejčí, David Hoffmann Tatra Buggyra ZM Racing / Tatra Kamiony / T5.1 505 Jaroslav Valtr st., René Kilián, Tomáš Šikola Tatra Buggyra ZM Racing / Tatra Kamiony / T5.1 508 Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml., Petr Pokora Instaforex Loprais Praga / Praga Kamiony / T5.1 509 Tomáš Vratný, Bartoloměj Boba (Pol.), Jaromír Martinec Fesh Fesh Team / Tatra Kamiony / T5.1 536 Tomáš Tomeček, Niccolo Funaioli (It.), Ard Munstr (Niz.) South Racing Service / Tatra Kamiony / T5.2 542 Dušan Randýsek, Joel Daboure, Anthony Robineau (oba Fr.) Team SSP / MAN Kamiony / T5.2 709 Ondřej Klymčiw, Bill Conger (USA) Klymčiw Racing / Škoda Classic Auto 749 Radek Vávra, Lukáš Vala GPG / Nissan Classic Auto 755 Ondřej Martinec, Gabriel Zubor Czech Samurais / Toyota Classic Auto 756 Olga Roučková, Jiří Kopřiva Czech Samurais / Suzuki Classic Auto 900 Radovan Kazarka (SR), Josef Kalina, Robert Kasák (SR) Tatra Buggyra ZM Racing / Tatra Classic Truck

Orion potrápí tovární stáje

Pět Čechů je zapsáno v jednostopé kategorii a k tomu jeden na čtyřkolce (quad). Jubilejní desátá účast na dakarské rallye čeká na tým Orion – Moto Racing Group. Jezdci Martin Michek a Milan Engel pojedou v hlavní kategorii. Nejlepší domácí motorkářský tým bude na této dálkové soutěži bojovat proti sedmi továrním stájím.

„Jedná se o nejprestižnější kategorii na Dakaru, je zde největší konkurence. Máme pověst jednoho z mála privátních týmů, který elitu dokáže pozlobit,“ prohlásil manažer Ervín Krajčovič. Michek dojel v sezoně 2021 na 10. místě. Vyrovnal tak nejlepší český výsledek v historii Dakaru, o který se postaral v roce 1998 Stanislav Zloch. Letos skončil po technických problémech šestatřicátý. Engel v minulém ročníku startoval v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence a bral druhou příčku. Do nadcházejícího ročníku chtěl startovat ve stejné třídě, ale organizátoři ho přeřadili do hlavní klasifikace s tím, že je příliš rychlý. „Víme, co máme čekat. Samozřejmě bychom rádi usilovali o desáté místo, ale bude to obrovsky těžké. Každé takové umístění je úžasný zážitek,“ dodal Krajčovič.

V hlavní motocyklové kategorii nastoupí také pošesté na Dakaru Jan Brabec, který bude obhajovat loňské 23. místo, což je jeho nejlepší zdejší výsledek.

Jediný jezdec na čtyřkolce (quad) Zdeněk Tůma míří na Rallye Dakar popáté. Přestože měl častokrát smůlu, dokázal vždy zabojovat a díky precizní jízdě a dobré navigaci všechny účasti v nejtěžší motoristické soutěži světa zdárně dokončil. Naposledy dojel těsně pod stupni vítězů. „Na předešlý ročník vzpomínám moc rád. Splnil jsem si sen. Nepochybuji o tom, že tentokrát to bude zase extrémní,“ řekl.

Prokop míří vysoko

Pět Čechů je zapsáno ve startovní listině kategorie automobilů a největší šance na úspěch mají Martin Prokop s Viktorem Chytkou (Ford Raptor RS Cross), kteří pojedou s fordem přezdívaným Shrek. Vůz má zcela přepracovanou aerodynamiku, která by měla dovolit vyšší maximální rychlost. „Po předchozím ročníku Dakaru se nám na moji výzvu, co udělat s autem, ozvali lidé z firmy TechSoft Engineering. Naskenovali ho v 3D simulaci a připravili návrh, jak by mělo naše auto aerodynamicky vypadat.

Z gruntu nováčkem je nový český tým Workoutland ACCR Czech Team, jenž nasadí vůz Ford F-150 Evo. Řídit ho bude Karel Trněný, který už má na kontě tři stovky startů na klasické rallye na všech úrovních. Dakar absolvoval jeden, a to za volantem doprovodného kamionu týmu Martina Prokopa. Spolujezdcem bude nováček Milan Horyl a cílem posádky je náročnou soutěž dokončit a sbírat zkušenosti pro další roky. „Náš tým vznikl až letos a Rallye Dakar bude naší první velkou společnou akcí,“ řekl Trněný při představení týmu.

Nejlepší výsledek dlouhé dakarské kariéry si Miroslav Zapletal užil v roce 2009, kdy se rallye poprvé přesunula z Afriky do Jižní Ameriky. S pomocí spolujezdce Tomáše Ouředníčka dojel s Mistubishi L200 na sedmém místě v hodnocení automobilů. 56letý pilot má v oblibě Saúdskou Arábii. Poté, co vynechal poslední tři ročníky v Jižní Americe, se v roce 2020 na Dakar vrátil s působivým 16. místem. Jenže v sezoně 2021 musel předčasně odstoupit kvůli závadě na palivovém čerpadle. V posledním ročníku skončil čtyřiadvacátý a letos druhý v konečném pořadí Světového poháru FIA v terénních soutěžích Bajas v konkurenci 58 jezdců.

Šance na špičkový výsledek mezi kamiony

„Příležitost získat výborný výsledek je v současné situaci určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i pár ročníků Dakaru vynechali,“ domnívá se Aleš Loprais, synovec šestinásobného dakarského vítěze. „Myslím si, že soutěž bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější, hodně i pro fanoušky. Na špici se to totiž může pěkně střídat.“ Zajímavý názor přidává osvědčený plzeňský mechanik týmu Petr Pokora: „Technika je vyzkoušená, skvělá. Na druhou stranu jsme auto nestihli odlehčit. To je tak velký zásah do konstrukce, že ho nelze udělat, pokud nejsou jasná pravidla. Nákladně předělat kabinu, rámy a další věci, aby nám pak FIA řekla, že příští rok to máme dělat znovu, by byl nesmysl a spousta vyhozených peněz.“

Na jedenáctý start na Rallye Dakar se chystá Martin Macík s kamionem značky Iveco, přezdívaným Čenda. S novým vozem přišla také změna barev. „Jedenáct let jsme byli žlutí (Big Shock!), ale oranžovou mám také rád. V kombinaci s černou a světle modrými pruhy dělá hodně silný dojem. Mám tyhle barvy také na přilbě. Ve stejném designu jsou vyvedena i všechna doprovodná auta,“ vysvětluje Macík z týmu MM Technology.

Originální postavou je Tomáš Tomeček. Na Dakaru pojede rodák z Příbora pošestnácté. Začínal jako navigátor legendárního Karla Lopraise a byl tehdy v roce 1995 členem vítězné posádky. O tři roky později přišel málem o život při přepadení ozbrojenými bandity. Jedenáct let jezdí také soutěž AfricaEco Eace, která kopíruje trasy původní Rallye Dakar. Letos dokázal s kamionem Tatra tuto soutěž vyhrát, ačkoliv byl v kabince zcela sám. Třetím rokem pojede jako asistenční kamion týmu South Racing, který nasazuje několik desítek bugin.

S rekordními třemi kamiony se představí tým Tatra Buggyra ZM Racing. Vedle Jaroslava Valtra staršího a Roberta Kašáka ze Slovenska pojede v jeho barvách také Martin Šoltys. „Martin je naším žhavým želízkem v ohni. Z Dakaru má spoustu zkušeností. Naučil se rozeznávat, co je při závodění dobré a co je špatné,“ uvedl šéf týmu Martin Koloc. „Šoltys pojede s osvědčeným konceptem vozu Tatra 815, který jsme postavili a na kterém si vyzkoušíme některé nové komponenty pro auta startující na Dakaru 2024. Tam už samozřejmě Martin pojede s novým vozem a ten bude revoluční.“ Pilotem dalšího kamionu bude nadmíru zkušený Jaroslav Valtr starší, který se za volant kamionu Buggyry vrací po sedmi letech, když získal osmé místo.

Klymčiw zaútočí na vrchol

Kategorie Classic je vypsaná pro historické vozy od roku 2021. Závodníci v kategorii Classic neabsolvují stejnou trať jako účastníci rallye. Jezdí v méně náročných terénech a podle pravidel setinové rallye nebo jízdy pravidelnosti. Musejí tedy dodržovat stanovené rychlosti a kontrolní body projíždět v daný čas.

Třetí start s vozem Škoda 130 LR v kategorii Classic čeká v Rallye Dakarbývalého motocyklového jezdce Ondřeje Klymčiwa. Je odhodlaný v lednu v Saúdské Arábii výrazným způsobem uspět. „Chceme vyhrát. První i druhý rok to bylo dobře rozjeté, ale nakonec to nedopadlo ideálně. Z předešlých ročníků jsme se poučili a věřím, že to dobře dopadne,“ řekl Klymčiw. Při premiéře byl devatenáctý, v posledním ročníku skončil na 14. místě. Klymčiw znovu pojede s historickou Škodou 130 LR, kterou vylepšil.

Při třetím startu s osobním vozem usedne vedle něj třetí spolujezdec. Navigovat ho bude Američan Bill Conger, jenž absolvoval Rallye Dakar na motocyklu v Klymčiwově týmu i jako navigátor v automobilu. Působí v roli instruktora americké armády pro navigaci a jízdu v náročném terénu.