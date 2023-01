Macík vyhrál 13. etapu a je druhý. Michek se posunul, Prokop drží šesté místo

Rekordní šestý etapový triumf v řadě vybojoval v kategorii automobilů Sébastien Loeb z Francie, dál však vede obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru. Čtyřnásobný šampion dnes dojel druhý s odstupem 5:28 minuty, v celkovém pořadí má před poslední etapou na Loeba náskok 1:21:42 hodiny. Mezi motorkáři je v čele 45. ročníku slavné soutěže vítěz z let 2016 a 2019 Toby Price z Austrálie.

Prokopa dnes trápily potíže s předním diferenciálem a za Loebem zaostal o více než 44 minut. V celkovém hodnocení ale postavení i vzhledem k nehodě dosud sedmého Briana Baragwanatha uhájil, před finále ho dělí zhruba hodina od nejbližších soupeřů, kteří jsou v pořadí před ním i za ním.

„Po třech kilometrech nám loupnul diferák a moje myšlenky v tu chvíli byly, že pro nás závod skončil, protože celá etapa byla v hrozně pomalých dunách. Ale rozhodl jsem se pokračovat, kam až to dojede. Byla v nás malinká dušička, jeli jsme dvacet, třicet, občas čtyřicet a šly z toho strašné rány,“ popsal Prokop v nahrávce na facebooku boj v etapě. „Naše štěstí bylo, že jsme startovali brzy ráno, takže duny byly tvrdé, a jako sedmí v pořadí, takže to nebylo rozhrabané. Dojezd do cíle byl pro nás emotivní, slza ukápla. Konec v závodě byl pro nás strašně blízko, ale naštěstí se to nestalo,“ dodal.

Macík najel na vedoucího muže soutěže kamionů Van Kasterena téměř tři a půl minuty, v celkovém hodnocení na něho ale ztrácí více než hodinu a čtvrt. Třetí Valtr za nejrychlejším krajanem zaostal o deset a půl minuty. Dosud druhého Martina van den Brinka postihly na trati potíže a dlouho stál, nakonec ale mohl Nizozemec pokračovat a do cíle dorazil s mankem takřka dvě a čtvrt hodiny. Za Macíkem na třetím místě zaostává o zhruba hodinu a půl.

„Nebylo to zadarmo, jeli jsme přes 60 kilometrů jenom duny a vůbec to neubývalo. Van den Brinkové jeli po startu spolu, aby si táta pojistil druhé místo, jenže po nějakých 15 kilometrech oba zapadli a my je projeli středem. Pak jsme se naháněli s Janusem a bylo to napínavé od začátku do konce,“ řekl Macíkův navigátor František Tomášek.

Michkovi k posunu pomohly problémy soupeřů. Američan Mason Klein, jenž od pádů v 9. etapě pokračoval v rallye s velkými bolestmi, už dnes nenastoupil. Rakušana Matthiase Walknera vyřadila na 55. kilometru těžká havárie.

Vítězem etapy se stal po dodatečném odpočtu více než 23 minut Kevin Benavides, jenž pomáhal zraněnému Walknerovi a čekal s ním na příjezd záchranářů. Argentinský jezdec se v celkovém pořadí posunul na druhé místo a na dnes pátého Price ztrácí už jen 12 vteřin. Michek za vítězem zaostal o 11:43 minuty a v celkovém pořadí ho od elitní desítky dělí bezmála pět minut.

Při přejezdu do cíle etapy po skončení měřeného úseku musel Michek řešit potíže s motorkou. „V asistenční zóně jsme museli měnit vstřikovací jednotku. Motorka se zastavila asi dva kilometry od cíle etapy,“ uvedl tým Moto Racing Group na facebooku. „V poslední třetině etapy začala motorka ztrácet výkon. Naštěstí dojela až do cíle a zastavila se pár kilometrů na přejezdu. Odešly vstřiky… Moc děkujeme Štefanovi Svitkovi, že pomohl Martina na přejezdu odtáhnout nějakých 150 kilometrů,“ dodal.

Rallye Dakar - 13. etapa: Šajbá - Hufuf (669 km celkově/154 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 2:25:17, 2. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -5:28, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) -6:31, ...72. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -44:15.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 43:48:10, 2. Loeb, Lurquin -1:21:42, 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -1:35:50, ...6. Prokop, Chytka -3:39:13.

SSV: 1. E. Goczal, Mena (Pol., Šp./Can-Am) 2:35:13.

Průběžné pořadí: 1. Baciuška, Vidal (Lit., Šp./Can-Am) 51:41:34.

Lehké prototypy: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M) 2:41:08, ...31. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -1:03:27.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 50:31:59, ...11. Macháček, Schovánek -9:55:20.

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 2:21:47, 2. Docherty (JAR/Husqvarna) -27, 3. L. Benavides (Arg./Husqvarna) -57, ...19. Michek -11:43, 39. J. Brabec -36:45, 44. Pabiška (všichni ČR/KTM) -37:35.

Průběžné pořadí: 1. Price (Austr./KTM) 43:11:51, 2. K. Benavides -12, 3. Howes (USA/Husqvarna) -1:31, ...11. Michek -1:35:09, 31. J. Brabec -8:12:21, 36. Pabiška -10:46:50.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 2:55:48.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 54:53:18.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 3:02:43, 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) -3:25, 3. Valtr -10:31, ...7. Šoltys -34:55, 11. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -43:47.

Průběžné pořadí: 1. Van Kasteren 52:38:58, 2. Macík -1:16:42, 3. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) -4:08:23, 4. Valtr -5:10:24, 5. Šoltys -9:01:22, ...8. Vrátný -14:17:20.