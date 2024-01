Prokop začal Dakar devátým časem, Michek byl mezi motorkáři jedenáctý

Automobilový jezdec Martin Prokop i motocyklista Martin Michek úspěšně vstoupili do 46. ročníku Rallye Dakar. Prokop byl v dnešním prologu devátý, Michek jedenáctý. Na 27 km dlouhém měřeném úseku zaostali o 49 respektive 71 sekund za nejrychlejšími Mattiasem Ekströmem ze Švédska a Španělem Toshou Schareinou.

„Byl to nářez. Měkký písek, hodně navigace, hodně (se jelo) mezi kaňony. Žádná procházka a správný závodní mód,“ řekl Prokop na sociálních sítích. „Hodně jsme se snažili, auto fungovalo. Čas v cíli nevypadal špatně a uvidíme, co to přinese ve startovním pořadí pro příští etapu,“ uvedl pilot týmu Orlen Benzina.

Podle webu organizátorů rallye by do sobotní etapy, kdy už na závodníky čeká 414 „ostrých“ kilometrů, měla první desítka kategorií automobilů i kamionů odstartovat v pořadí, které si sama určí. Jako první budou volit dnes nejrychlejší posádky.

Za Ekströmem dojel druhý Američan Seth Quintero, který v předešlých třech letech úspěšně startoval s buggynou. Třetí byl devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb z Francie. Obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru začal dvanáctým časem, za Loebem zaostal o 61 sekund.

Minimální rozdíly jsou podle očekávání i mezi motocyklisty, první desítka jezdců vměstnala do jedné minuty. Například obhájce prvenství Kevin Benavides z Argentiny je devátý, patnáct sekund před Michkem.

„Bylo to husté. Jak nám otočili pořadí závodníků, tak jsem jel mezi posledními. Trať byla po motorkách a čtyřkolkách extrémně rozbitá, už tam byla nebezpečná místa, trefil jsem několik šutrů zavátých pískem. Byl to čistokrevný motokros s navigací,“ řekl Michek, který na Dakaru obhajuje 11. místo z loňska.

Náročnost na úvod ho trošku překvapila. „Tvrdly mi trochu ruce, jak jsem jel dlouho v té rychlosti v křeči. Snažil jsem se topit. Výsledek je v současné konkurenci až abnormální. Super, těším se na zítřek,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Jeho týmový kolega Dušan Drdaj zahájil premiéru na slavném závodě 28. časem, Milan Engel se zařadil na 40. pozici. V kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence byl David Pabiška třetí, celkově mu patří 48. příčka.

„Prolog byl hezký, rychlý motokrosový profil v písku. Byl jsem spokojený. Jediný problém nastal, že na nějakým 21. kilometru nastala těžká navigace, která dala zabrat i zkušenějším borcům. Tam jsem ztratil i já,“ řekl Drdaj, jenž byl dnes nejlepším nováčkem. „To ale nic neznamená, máme za sebou první den. Budu bojovat dál,“ podotkl.

Výsledky Rallye Dakar

Rallye Dakar - prolog: Úla - Úla (157 km celkově/27 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) 16:30, 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -23, 3. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -38, ...9. Prokop, Chytka -49, 50. Trněný, Ernst (všichni ČR/Ford) -3:29, 51. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -3:39.

Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 17:35, 2. Sanders (Austr./Gas Gas) -12, 3. Branch (Botsw./Hero) -19, ...11. Michek -1:11, 28. Drdaj -3:39, 40. Engel -4:46, 48. Pabiška -5:51, 50. Romančík -5:58, 53. J. Brabec -6:06, 54. Prokeš (všichni ČR/KTM) -6:10, 111. Podmol (ČR/Husqvarna) -14:44.

Čtyřkolky: 1. Moreno (Arg./Yamaha) 21:31.

Klasik: 1. Morera, Rubaová (Šp./Porsche 959) 3 body, ...4. Klymčiw, Brož (ČR/Škoda 130 LR) 8, 33. Holická, Engová (ČR/Citroën 2CV) 31, 42. Vinš, Hovorka (ČR/Mitsubishi Pajero) 56.