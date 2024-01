Rallye Dakar: Loprais přišel o vedení, Prokop i Michek se posunuli vpřed

Účastníky 46. ročníku slavné soutěže dnes čekala druhá část takzvané maratonské etapy, kdy měli v pondělí k dispozici pouze dvouhodinový servis a následně spali odděleně od týmů. Na trati mezi Salamíjí a Hufufem absolvovali 299 km dlouhou rychlostní zkoušku.

Michek musel v pondělí večer vyhledat lékařské ošetření s poraněnou rukou, v níž měl zaseklý trn. Na začátku dnes ztratil přes pět minut a pohyboval se až v sedmé desítce průběžného pořadí. Poté ale zrychlil a nakonec obsadil 14. místo ze ztrátou 14:10 minuty na čelo.

„Na pátém kilometru jsem se musel vracet pro kontrolní bod. Minul jsem ho a nemohl jsem ho zaboha najít. Ztratil jsem tam asi deset kilometrů, psychicky mě to na začátku hned vyšťavilo. Skoro všichni potom dělali navigační chyby, pro úspěch bylo lepší startovat ze zadních řad a jet po narýsovaných stopách,“ řekl Michek, který v průběžném pořadí předstihl Australana Daniela Sanderse. Tovární jezdec Gas Gas měl technické problémy a byl o čtyři minuty pomalejší.

Do čela se dostal Cornejo Florimo, který porazil druhého Rickyho Brabce z USA o téměř tři minuty. Dosavadní lídr Ross Branch z Botswany dojel do cíle měřeného testu s poškozenými řídítky a ztrátou přes čtyři minuty na továrního jezdce Hondy. V průběžném pořadí má Chilan náskok 75 sekund.

Podobné problémy jako Michek měl i jeho kolega z týmu Orion Moto Racing Group Milan Engel, jenž v průběžném pořadí klesl na 24. pozici. Rychlejší byl i Dušan Drdaj, jenž je celkově 29. a o dvě pozice předstihl Jana Brabce. Do cíle dojel i potlučený Libor Podmol, který v pondělí upadl.

Mezi automobily zajel Prokop desátý čas a posunul se už na 13. pozici. Nejrychlejší Sébastien Loeb z Francie si připsal 24. etapové prvenství, druhého Rádžhího porazil o 68 sekund a celkově se posunul na 6. místo. Domácí hvězda zvýšila náskok na druhého Španěla Carlose Sainze na 4:19 minuty.

„Byl to mazec, vysoký rychlostní průměr, fakt to byla střelba. Nejelo se ale jen rovně, bylo tam hodně navigace a Viky (Viktor Chytka - navigátor) odvedl super práci. Já jsem to jen jednou pokazil, když jsem ho neposlechl a jel jsem si po svém,“ řekl Prokop, který byl spokojený se svým odstupem na čelo. „Asi to byla více přejezdová etapa, ale bylo tam spousta míst, kde se to dalo zkazit. Hlavně jedno místo bylo brutální, spadli jsme ze srázu a zapíchli to, ale naštěstí jsme nešli přes kapotu,“ oddechl si jihlavský jezdec.

V kategorii kamionů se po jedné etapě vrátil do čela Van Kasteren, za kterým dnes dojel druhý se ztrátou 3:39 minuty Macík. Loprais ztratil přes osm minut a klesl na průběžně druhé místo. Obhájce prvenství Van Kasteren má na něj náskok přes pět minut. Macík je průběžně třetí o dalších osm minut zpět. V celkovém hodnocení klesl na 6. místo Jaroslav Valtr starší, jeho kolega z Buggyry Nizozemec Pascal de Baar je dál čtvrtý.

Rallye Dakar - 4. etapa Salamíja - Hufuf (631 km celkově/299 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 2:36:02, 2. Rádžhí, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota) -1:08, 3. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Prodrive) -1:22, ...10. Prokop, Chytka -8:05, 34. Trněný, Ernst (všichni ČR/Ford) -40:41, 45. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -1:06:10.

Průběžné pořadí: 1. Rádžhí, Gottschalk 15:44:39, 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -4:29, 3. N. Attíja, Baumel -11:03, ...13. Prokop, Chytka -1:08:21, 35. Ouředníček, Křípal -3:42:40, 39. Trněný, Ernst -4:34:22.

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 2:51:11, 2. R. Brabec (USA/Honda) -2:59, 3. K. Benavides (Arg./KTM) -3:18, ...14. Michek -14:10, 25. Drdaj -32:21, 31. Engel -35:56, 34. J. Brabec -39:45, 46. Pabiška -55:32, 47. Prokeš (všichni ČR/KTM) -56:45, 82. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:25:59.

Průběžné pořadí: 1. Cornejo Florimo 17:27:13, 2. Branch (Botsw./Hero) -1:15, 3. R. Brabec -4:56, ...9. Michek -38:11, 24. Engel -1:44:59, 28. Drdaj -2:21:42, 30. J. Brabec -2:24:34, 49. Prokeš -5:01:19, 54. Pabiška -5:15:00, 61. Podmol -6:20:54.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 3:35:06.

Průběžné pořadí: 1. Andújar 21:51:48.