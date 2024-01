Macík dál drží vedení, Loprais spadl na třetí místo. Pohoršil si také Prokop

Účastníky 46. ročníku soutěže čekalo v Saúdské Arábii 458 km rychlostní zkoušky na trase mezi Davadmí do Háilem. Macík na Van den Brinka ztratil 78 sekund, svůj náskok v čele ale navýšil o deset minut. Jeho nejbližším pronásledovatelem už není Loprias, který zajel třetí čas, ale nizozemský pilot.

„Byla to opravdu rychlá etapa, kterou jsem si docela užil. Nevyjeli jsme jednu dunu, což je ta minutová ztráta,“ řekl Macík na sociálních sítích s tím, že dunovou část etapy „prodal“. „Nechtěli jsme to přehánět, Mitchel nás předjel a my jsme pak jeli za ním,“ doplnil jezdec týmu MM Technology. Ve druhé kamenité části etapy bojoval s množstvím aut, které musel předjíždět. „Pak jsme málem trefili motorkáře, což jsem rád, že se nestalo. Radši jsem to hodil do řečiště a dopadlo to dobře,“ dodal.

Lopraise v pondělí od prvního místa dělilo 13:45 minuty, hlavním důvodem ztráty byly defekty. „V kamenité pasáži jsme dojeli auto, které nešlo předjet. Jestliže jsem se chtěl dostat před něj, musel jsem to 'katovat' v takových velkých kamenech. A byla to chyba, protože jsme udělali hned dva defekty na levé straně. Někdy míň znamená víc. Moje chyba, ztratili jsme hezkou pozici, ale valíme dál,“ uvedl Loprais.

Michek zajel dvacátý čas, na nejrychlejšího Kevina Benavidese ztratil 17:40 minuty. Udržel se ale v elitní desítce, jedenáctý Francouz Romain Dumontier snížil jeho náskok o necelé dvě minuty. Aktuálně má jezdec týmu Orion Moto Racing Group na 11. místo náskok téměř 14 minut. Za devátým Slovákem Štefanem Svitkem zaostává o 45 minut.

„Začátek etapy byl nádherný, jelo se po krásných dunách. Brázdili jsme takové větší pískoviště, kde se to hezky sypalo. Druhá polovina etapy byla pro mě zákeřná, ztratil jsem se tam. Motal se, hledal sám sebe. Hlavně abych našel cestu, po které jsem jel původně. Tam jsem nechal několik minut,“ popsal Michek pondělní etapu.

Pětatřicetiletý jezdec stále není stoprocentně zdravotně fit, má problémy s rukou. „Konec etapy byl kamenitý, což není pro moji oslabenou ruku ideální. Těžko se na tomhle terénu drží řídítka. Doufám, že si s tou rukou poradím a že budeme létat dopředu,“ řekl.

Vedoucí Brabec byl sedmý, na absolutně druhého Rosse Branche z Botswany má k dobru 42 sekund. Pondělní vítěz Benavides z Argentiny je pátý.

Prokop, který do etapy vstupoval jako šestý muž pořadí, zajel čtrnáctý čas, na Ekströma ztratil téměř 16 minut. V celkovém hodnocení jej předstihl Francouz Guerlain Chicherit, za nímž pilot vozu Ford Raptor zaostává o téměř pět minut.

„Dnes to nebylo ono. Nechytili jsme tempo, zejména v první části, která byla v dunách. Nějak jsme jeli, ale nebylo to bůh ví co,“ přiznal Prokop na sociálních sítích. „Druhá část byla kamenitá a bohužel jsme měli pomalý defekt. Jeli jsme na něm 50 kilometrů a těsně před cílem to ušlo úplně. Asi ale bylo lepší jet na něj než měnit kolo,“ řekl pilot týmu Orlen Jipocar. Radost mu udělal pouze stav auta, kdy se mechanikům podařilo odstranit problémy z neděle.

Vedení si upevnil Sainz a má náskok 24:47 minuty na Sébastiena Loeba z Francie. Devítinásobný světový šampion v rallye v průběhu etapy dlouho vedl, v závěru ale chyboval a zajel až desátý čas. Sainz byl čtvrtý a o šest minut rychlejší. Etapu vyhrál Švéd Mattias Ekström, rallye podle všeho definitivně skončila pro šampiona z předešlých dvou let Katařan Násira Attíju, který pokračoval bez šance na vítězství.

Rallye Dakar - 8. etapa: Davadmí - Háil (678 km celkově/458 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) 3:17:15, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi) -2:45, 3. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota) -3:10, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -15:56.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 33:29:10, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -24:47, 3. Moraes, Monleón (Braz., Šp./Toyota) -1:05:13, ...7. Prokop, Chytka -2:01:23.

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 3:35:03, 2. L. Benavides (Arg./Husqvarna) -31, 3. Van Beveren (Fr./Honda) -1:27, ...20. Michek -17:40, 24. Drdaj -26:42, 32. Engel -35:01, 33. J. Brabec -42:57, 43. Pabiška -59:52, 48. Prokeš (všichni ČR/KTM) -1:06:29, 54. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:15:43.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 36:16:31, 2. Branch (Botsw./Hero) -42, 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) -4:21, ...10. Michek -1:56:53, 23. Engel -5:27:37, 24. J. Brabec -5:56:55, 43. Pabiška -10:55:05, 44. Prokeš -11:00:14, 57. Podmol -14:40:13.

Čtyřkolky: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 4:24:40.

Průběžné pořadí: 1. Andújar 45:12:40.

Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) 3:38:27, 2. Macík (ČR/Iveco) -1:18, 3. Loprais (ČR/Praga) -13:45.

Průběžné pořadí: 1. Macík 38:19:55, 2. Mitchel van den Brink -1:49:20, 3. Loprais -1:51:37.

Dakar má první oběť. Španěl podlehl zranění ze druhého dne

Rallye Dakar má první letošní oběť. Stal se jí španělský motocyklista Carles Falcón. Jeho tým TwinTrail Racing oznámil, že v nemocnici podlehl zraněním z havárie v 2. etapě.

Pětačtyřicetiletý Katalánec, který se Dakaru účastnil podruhé, prodělal 8. ledna sotva pár kilometrů před cílem druhé etapy těžkou nehodu. Téměř okamžitě mu byla poskytnuta pomoc, avšak následky nehody byly tak vážné, že musel být letecky transportován do nemocnice Al Duwadimi.

„Když jsme s lékaři přijeli na místo, byl ve vážném stavu. Neměl puls, dokud lékař neprovedl resuscitaci,“ líčil ředitel závodu David Castero pro britský deník The Guardian.

V nemocnici bylo zjištěno, že závodník utrpěl edém mozku kvůli zlomenině obratle, dále měl zlomených pět žeber, levé zápěstí a klíční kosti. Po osmi dnech však svůj boj o život prohrál. „Toto pondělí 15. ledna nás Carles opustil,“ uvedl tým TwinTrail v prohlášení.

Carles Falcón byl zkušený závodník. Pracoval dokonce jako instruktor jízdy na motorce. „Carles byl usměvavý člověk. Byl aktivní a plnými doušky si užíval vše, co dělal, především jízdu na motorce. Opustil nás, když si plnil svůj sen - závodil na Dakaru. Bavil se, byl na motorce šťastný. Musíme si zapamatovat jeho úsměv a štěstí, které ve všech vyvolával,“ napsal dále tým.