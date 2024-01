Zářila v miss, z motokrosu má 9 otřesů mozku. Teď vyhrála etapu Dakaru

Desátou etapu v kategorii čtyřkolek SSV ovládla americká závodnice Sara Priceová s navigátorem Jeremy Grayem. Po Cristine Gutiérrezové (2021) a Juttě Kleinschmidtové (2001) je tak teprve třetí ženou, které se tento úspěch povedl.

Rodačka z Jižní Kalifornie se závoděním začala v pouhých osmi letech. Vášeň pro rychlou jízdu zdědila po svém otci, bývalém off-roadovém závodníkovi. „Měla jsem tolik energie, že naši nevěděli, co se mnou. Jelikož můj starší brácha jezdil motokros, napadlo je, že bych to mohla zkusit taky. V osmi letech jsem tedy k Vánocům dostala první motorku, a tak to celé začalo,“ vypráví rodačka z Kalifornie.

Jízda na dvou kolech ji nadchla natolik, že bylo prý občas těžké ji z motorky vůbec dostat dolů. „Od prvního dne, kdy jsem ji dostala, jsem z ní nechtěla slézt. Chtěla jsem pořád jezdit, dokud mi nedošel benzín,“ směje se.

Od šestnácti se motokrosu začala věnovat profesionálně. Jako první žena v historii jezdila za prestižní tovární tým Monster Energy Kawasaki, o jehož podporu usiluje řada světových jezdců. Vyhrála 17 národních motokrosových šampionátů a získala medaili i na „olympiádě extrémních sportů“ X Games.

Brzy poté, co podepsala profesionální smlouvu s Kawasaki, začal však ženský motokros v Americe upadat. Televizní programy zrušily vysílání ženských soutěží a sponzoři začali z tohoto segmentu odcházet. Proto se Sara rozhodla, že s motokrosem skončí a přesune se k závodění na čtyřech kolech.

„Do toho jsem navíc byla pořád zraněná,“ vysvětluje. „V motokrosu to není, jestli se zraníš, ale kdy se zraníš. Mám sedm šroubů v rameni, devět zjištěných otřesů mozku, měla jsem natržené vazy a zlomenou nohu… A to není zdaleka všechno. Ten seznam by byl opravdu dlouhý,“ líčí závodnice.

Netrvalo dlouho a začalo se jí dařit i v automobilových soutěžích. Vyzkoušela si nejrůznější offroadové závody i revoluční sérii Extreme E, určenou pro elektrické SUV. Vedle závodění se začala věnovat také práci kaskadérky.

„Jezdím na motorkách a řídím nejrůznější auta ve filmech a reklamách. Oslovil mě tehdy kamarád, který hledal kaskadérku do reklamy na Super Bowl. Řekla jsem proč ne. Ani ve snu by mě nenapadlo, že by to mohla být jednou moje práce,“ vypráví žena, která se coby kaskadérka objevila například ve filmu Jumanji: Další level.

Ke svým závodním úspěchům dlouhá léta toužila přidat také účast na Dakar. Sehnat na závod finanční prostředky ale nebylo jednoduché. V Americe na rozdíl od Evropy totiž není legendární rallye natolik populární, aby na ni slyšeli sponzoři. Získat potřebných 500 000 dolarů, v přepočtu 11 412 000 korun, bylo tak téměř nereálné.

„Když přijedete do Ameriky, ne každý ten závod zná. U nás to není zdaleka tak známé jako ve zbytku světa. Posledních pět let jsem se snažila získat sponzory a finance, ale nešlo to. Je to velmi drahý závod,“ vysvětluje. Letos se ale rozhodla, že si sen splní, ať už to bude stát cokoliv. „Řekla jsem, že do toho jdu, i kdybych měla utratit všechno, co mám na spořicím účtu. Už se mi nechtělo čekat.“

Před poslední páteční etapou patří Saře Priceové zatím průběžné čtvrté místo. Na vedoucího závodníka Xavier de Soultrait ztrácí hodinu a sedm minut. Na třetí místo však pouze čtyři minuty. „Ještě není konec, nikdy nevíte, co se může stát. I kdyby ale umístění na stupních vítězů nevyšlo, už jen to, že jsem tady, je pro mě vrchol,“ usmívá se sympatická bruneta.