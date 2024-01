Dakar: Loprais ovládl etapu, druhý Macík dál vede. Prokop útočí na rekord

Automobilový jezdec Martin Prokop se dnes posunul na páté místo průběžného pořadí a atakuje nejlepší český výsledek v této kategorii v historii. Mezi motocyklisty drží desátou pozici Martin Michek.

Účastníci 46. ročníku dnes v Saúdské Arábii absolvovali oproti původním plánům zkrácenou etapu s 420 kilometry rychlostní zkoušky. Vedla ale v náročném kamenitém terénu a zejména mezi osobními automobily zamíchala pořadím a přiblížila Carlose Sainze ke čtvrtému triumfu na rallye.

Z pohledu kamionů se jednalo o českou etapu. Za Lopraisem a Macíkem totiž dojeli zástupci týmu Tatra Buggyra ZM Racing: Jaroslav Valtr starší byl třetí a Nizozemec Pascal de Baar čtvrtý. Pro Lopraise, Valtra i De Baara se jednalo o nejlepší letošní dílčí výsledky.

„Předposlední etapa je za námi. Byla jedna z nejtěžších, protože se jelo na rozbitém terénu. Čenda (auto) se držel, jen těsně před cílem to nevydržela jedna pneumatika a museli jsme ji vyměnit. Pak už jsme to prodali a dojeli do konce,“ řekl Macík a ocenil i práci navigátora Františka Tomáška. „Navigace byla náročná, jezdili jsme mezi skálama, a i když jsme párkrát kontrolní body museli fakt hledat, tak jsme to zvládli,“ podotkl.

Posádka týmu MM Technology byla loni druhá a dobře si uvědomuje, že je blízko životnímu úspěchu. „Blíží se to ke konci. Zítra budeme držet a dojedeme to, i kdybychom to měli na zádech donést. Jdeme do toho,“ řekl Macík odhodlaně.

Prokop se na šutrech umravnil

V osobních automobilech dosud druhý Francouz Sébastien Loeb na 132. kilometru ulomil zavěšení pravého předního kola, ztratil více než hodinu a v závodě pokračoval jen díky pomoci čínské posádky týmu Yunxiang, který startuje také se speciálem Hunter týmu Prodrive.

Devítinásobný světový šampion v klasické rallye nakonec do cíle dojel se ztrátou hodiny a 27 minut a v průběžném pořadí klesl na třetí místo. Sainz má náskok hodiny a 27 minut na druhého Guillaumea de Meviuse z Belgie.

Prokop do 12. etapy nastupoval jako sedmý, zajel jedenáctý čas a k posunu mu pomohly problémy Francouze Mathieua Serradoriho a Brazilce Lucas Moraese. Etapu vyhrál stejně jako ve středu Guerlain Chicherit z Francie.

„Byla hlášena nejtěžší etapa závodu. Nemohu říct, že to tak bylo, ale rozhodně byla nejvíce kamenitá. Od začátku do konce to byly brutální šutry. My jsme se strašně umravnili a nechali jsme ostatní auta nás předjíždět,“ řekl Prokop na sociálních sítích. „Na prvních 200 kilometrech nás předjely tři tovární toyoty a bylo vidět proč. Měly k dispozici servisní kamiony, to je ale jiný příběh. Je to nějaká díra v pravidlech, měli to tam jako v sámošce,“ podotkl.

Pro jezdce týmu Orlen Jipocar bylo klíčové dojet bez větších problémů do cíle. „Což se podařilo. Měli jsme problém ve dvou trialech a nevyvarovali se defektů. Třicet kiláků před cílem jsme udělali pošesté zadní pravé kolo, o deset kiláků později další. Viděli jsme, že ostatní mají problémy, tak uvidíme, co to přinese,“ řekl Prokop, jehož dosavadním maximem na Dakaru jsou šestá místa z loňska a z roku 2019.

Mezi motocykly byl nejrychlejší Ross Branch z Botswany, který dokázal porazit lídra Rickyho Brabce o 32 sekund. Tovární jezdec Hondy bude v závěrečném dnu hájit více než desetiminutový náskok. Michek zaostal za nejrychlejším o 14:27 minuty a upevnil si desáté místo. Na jedenáctého Inda Haritha Noaha má k dobru deset minut.

„Dneska to bylo úplné peklo, jelo se v kamenech po kamenitých cestách, šíleně prašných mezi horami. Písku bylo minimum, asi jen dvacet kilometrů,“ řekl Michek, jenž v průběhu etapy dostihl do středy jedenáctého Francouze Romaina Dumontiera a jeho krajana Jeana-Loupa Lepana, takže tušil dobrý výsledek. „Snažil jsem se jich držet. Dumontier udělal navigační chybu a já toho pak využil,“ uvedl.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group 9. místem vyrovnal své dakarské maximum. „Je to úžasný výsledek. Už se cítím lépe, jen ruka mi nepracuje tak, jak by měla, ale lepší se to každým dnem. Zítra jsem připraven závodit do konce a minimálně udržet celkové desáté místo,“ dodal Michek.

Opět se dařilo i Dušanu Drdajovi, který byl v etapě 17. a znovu si vylepšil maximum. Přitom zvažoval, že vůbec neodstartuje. „Ráno mi nebylo dobře, stejně jako v noci. Měl jsem horečku. Přemýšlel jsem, jestli vůbec nastoupit, protože mi nejde o celkový výsledek. Ale hecnul jsem se a vyplatilo se,“ řekl Drdaj, který v rallye pokračuje s vysokou penalizací za nedokončenou šestou etapu.

V pátek rallye skončí 12. etapou se startem i cílem v Janbu. Její součástí je už jen 175 km rychlostní zkoušky.

Rallye Dakar - 11. etapa: Úla - Janbu (527 km celkově/420 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Chicherit, Winocq (Fr./Toyota) 4:43:00, 2. De Mevius, Panseri (Bel., Fr./Toyota) -5:32, 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -5:35, ...11. Prokop, Chytka -23:24, 28. Trněný, Ernst (všichni ČR/Ford) -59:21, 31. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -1:15:35.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 46:23:47, 2. De Mevius, Panseri -1:27:06, 3. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -1:36:02, ...5. Prokop, Chytka -2:17:47, 25. Trněný, Ernst -13:47:55.

Motocykly: 1. Branch (Botsw./Hero) 4:51:57, 2. R. Brabec (USA/Honda) -32, 3. Van Beveren (Fr./Honda) -3:17, ...9. Michek -14:27, 17. Drdaj -27:15, 25. Engel -40:36, 43. J. Brabec -1:33:14, 48. Prokeš -1:49:36, 54. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:57:39, 63. Podmol (ČR/Husqvarna) -2:15:31.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 49:37:57, 2. Branch -10:22, 3. Van Beveren -14:31, ...10. Michek -2:43:40, 22. Engel -7:13:53, 27. J. Brabec -9:08:33, 42. Prokeš -15:23:38, 43. Pabiška -15:26:24, 54. Podmol -19:29:33.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 6:13:57.

Průběžné pořadí: 1. Andújar (Arg./Yamaha) 62:11:24.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 5:18:50, 2. Macík (ČR/Iveco) -5:07, 3. J. Valtr st. (ČR/Tatra) -31:49, ...8. M. Valtr (ČR/Iveco) -53:19.

Průběžné pořadí: 1. Macík 52:31:45, 2. Loprais -2:01:01, 3. Mitchel van den Brink (Niz./Iveco) -4:27:25.

Pozn.: V průběžném pořadí jsou uvedeni pouze účastníci, kteří úspěšně absolvovali všechny etapy.