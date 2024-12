Michek o ambicích i nástrahách Dakaru: Zase TOP 10? Bylo by to krásné

Dvakrát v kariéře dosáhl při Rallye Dakar na desáté místo. Za pár dnů bude chtít Martin Michek v Saúdské Arábii na své úspěchy z let 2021 a 2024 navázat, případně je dokonce i vylepšit. Před šestým vystoupením na nejtěžším etapovém závodě světa ambice neskrývá, znovu pomýšlí na užší špičku celkového pořadí. „Jednociferné umístění mám v hlavě a bylo by krásné. Proč neříct na plnou pusu, že bych to chtěl? Snažím se o to, abych byl lepší,“ říká šestatřicetiletý český motokrosař v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.