Macík nadále kraluje kamionům. V 6. etapě skončil druhý za Nizozemcem

Mezi osobními automobily zajel Martin Prokop devátý čas a posunul se na 12. místo. Dařilo se i motocyklovému závodníku Dušanu Drdajovi, který byl třináctý a po nejlepším dílčím výsledku v kariéře se posunul na 17. místo celkového pořadí. V čele jsou i nadále Jihoafričan Henk Lategan v automobilové třídě a Daniel Sanders z Austrálie mezi motocyklovými jezdci.

Prokop se v etapě, do které závodníci nastoupili po dnu volna, držel na mezičasech dlouho těsně za první desítkou a nakonec se do ní protlačil. Za vítězným Belgičanem Guillaumem De Méviusem zaostal po 605 km rychlostní zkoušky o deset minut.

„Po volném dnu to nebyl vůbec odpočinek. Etapa byla rozdělená na dvě části a první začala hezky pohodově. Bylo ale jasné, že se to rychle změní. Bylo tam hodně kamenů, prasklin v zemi a šlo o defekty. My jsme měli prořízlá kola, ale naštěstí jsme je měnili až na přejezdu," uvedl Prokop na sociálních sítích.

Druhá část po dvouhodinovém přejezdu zavedla závodníky do písku. „Bylo to navigačně složité, protože na prvních 60 kilometrech bylo kolem trati hodně diváků. Bylo tam hodně stop a celkově to bylo nepřehledné. Chvilku jsme se s tím trápili, ale neudělali jsme chyby," řekl Prokop a dodal, že v závěru si musel dávat pozor i na auta v protisměru.

K posunu vpřed mu pomohla i nehoda Guerlaina Chicherita z Francie, pro něhož rallye skončila. Lídr Lategan dnes zajel sedmý čas, druhý Jazíd Rádží ze Saúdské Arábie ztrácí 7:16 minuty.

Drdaj při druhém startu na legendární soutěži pokračuje ve zlepšování výsledků. Dnes se dlouho pohyboval v první desítce, v závěru klesl na 13. pozici. Po dojetí se u jeho jména nejprve objevila patnáctiminutová penalizace, kterou ale následně organizátoři smazali.

„Dnes to byl hodně dlouhý den. Vyjížděli jsme za tmy a za tmy jsme se vrátili. Na 17 km jsem měl větší problém s navigací, všechno mi zhaslo a neviděl jsem nebezpečí ani kontrolní body. Naštěstí vše na čtyřicátém kilometru naskočilo. Jeden kontrolní bod jsem minul, což jsem ale organizátorům v tankovací zóně nahlásil," popsal Drdaj problémy.

Když zjistil, že mu penalizaci započetli, kontaktoval pořadatele, kteří podle něj uznali chybu a trestné minuty smazali. „Stáhli si data a viděli, že tablet nefungoval. Mám za sebou super den a doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Nejdůležitější ale je, abychom se ve zdraví viděli v cíli," dodal jezdec týmu Cajdašrot.

Za nejrychlejším Rickym Brabcem z USA Drdaj zaostal o 9:19 minuty. Obhájce prvenství si připsal první letošní etapový triumf, průběžně je čtvrtý. Vedoucí Sanders má na druhého Španěla Toshu Schareinu náskok 11:46 minuty. Pomohlo mu i dodatečné zrušení osmiminutové penalizace z 5. etapy. Po pádu v úvodu dne odstoupil Ross Branch z Botswany, který byl před dneškem čtvrtý.

Dařilo se i Jaromíru Romančíkovi, který se v den 34. narozenin posunul na třetí místo v kategorii jezdců bez asistence. Milan Engel si polepšil na 27. pozici absolutně.

Macík dnes zaostal za nejrychlejším Mitchelem Van den Brinkem o sedm minut, v průběžném pořadí má ale bezpečný náskok. Třetí místo v etapě si připsal Šoltys, jenž v celkovém hodnocení dokázal lehce snížit ztrátu na celkově třetího Lopraise. I nadále má ale Loprais k dobru více než hodinu.

„Máme za sebou první dojezd za tmy, takže vůbec nevíme, kudy jsme jeli. První část byla kamenitá, nemělo v ní kvůli defektům smysl tlačit na pilu, když máme takový náskok. Polovinu druhé pasáže jsme jeli celou dobu ve tmě, dunách a písku. Mám toho dost, ale zvládli jsme to. Ovšem tento Dakar ještě zdaleka není u konce," uvedl Macík.

Výsledky 6. etapy Rallye Dakar

Rallye Dakar - 6. etapa: Háil - Davadmí (829 km celkově/605 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. De Mévius, Baumel (Bel., Fr./Mini) 4:34:49, 2. Ferreira, Palmeiro (Port./Mini) -1:34, 3. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia) -2:01, ...9. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -10:00.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 32:51:36, 2. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -7:16, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -22:27, ...12. Prokop, Chytka -2:38:37.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 5:00:51, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -23, 3. Cornejo Florimo (Chile/Hero) -51, ...13. Drdaj -9:19, 29. Romančík -26:55, 34. Engel -48:09, 41. Pabiška -1:03:16, 42. J. Brabec -1:04:17, 48. Prokeš (všichni ČR/KTM) -1:16:39, 54. Peschel (ČR/Husqvarna) -1:30:24, 75. Brož (ČR/KTM) -2:31:12.

Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 35:18:49, 2. Schareina (Šp./Honda) -11:46, 3. Van Beveren -19:11, ...17. Drdaj -2:33:36, 27. Engel -4:19:32, 29. Romančík - 4:51:11, 34. J. Brabec -6:12:50, 38. Pabiška -7:54:25, 49. Peschel -10:46:14, 67. Brož -18:26:35.

Kamiony: 1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) 5:17:19, 2. Macík (ČR/Iveco) -7:00, 3. Šoltys (ČR/Tatra) -29:07, ...5. Loprais (ČR/Iveco) -31:20.

Průběžné pořadí: 1. Macík 36:35:08, 2. Mitchel Van den Brink -1:49:33, 3. Loprais -2:41:13, 4. Šoltys -4:01:10.