Prezident při nejnáročnější etapě. S Michkem probíral u ohně motorky

Složitá zkouška všeho možného, i tak by se dala charakterizovat dvoudenní etapa Chrono48. Zhruba 1000 kilometrů si jezdci rozdělili do dvou dnů. V noci přespávali bez asistence v bivacích, kde mohli poklábosit i s prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu je v Saúdské Arábii od čtvrtku.

„Povedlo se mi dojet do toho nejvzdálenějšího bivaku, za to jsem moc rád. Byla tam perfektní atmosféra, vzal jsem si stan a spacák. Jídlo jsme si udělali sami, dostali jsme krabičku na příděl,“ popisoval Martin Michek. „V kempu byl se mnou Martin Prokop a také prezident Petr Pavel. Natáčel si, jak šikovně stan stavím. Pak jsme si s prezidentem u ohníčku povídali o motorkách, bylo to naprosto skvělé.“

Závodník ORION – Moto Racing Group dojel do cíle na sedmnáctém místě, v celkovém pořadí je patnáctý. Při druhé etapě musel řešit problém nefungujícího tabletu s navigací, organizátoři mu jej na 400. kilometru vyměnili.

„Naštěstí přímo viděli, že mi opravdu nejde. Když přestala fungovat navigace, technici to celé vyměnili. Doufám, že už s tím tabletem nebude problém, i když v cíli na mě zase něco vyskočilo. Žádnou dodatečnou penalizaci bych už ale dostat neměl,“ pokyvoval Michek.

Náročnost etapy, která se jela od neděle do pondělí, poznal i Milan Engel, který v jejím průběhu upadl. Nakonec však sebral dvaadvacáté místo. „Udělal jsem tam jednu chybu, spadl jsem a noha mi zůstala pod motorkou. Naštěstí u mě zastavil Paolo Lucci a tím bych mu chtěl poděkovat, že mi pomohl. Zbývalo nějakých 350 kilometrů do cíle, předvádělo se brutální tempo. Dojel jsem Romaina Dumontiera a jeli jsme spolu po celou dobu. To bylo super. Ke konci jsem ale málem ztratil sedačku, musel jsem zvolnit. Za mě ale super, cítím se v pohodě,“ těšilo Engela.