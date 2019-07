V Německu odstartuje první Hamilton, Vettela zradila technika a vyrazí poslední | iSport.cz

Hamilton si pro čtvrtou pole position v sezoně dojel časem 1:11,767 a druhého Maxe Verstappena z Red Bullu i třetího Valtteriho Bottase z Mercedesu porazil o čtyři desetiny. Pětinásobný mistr světa je tak v nejlepší pozici zaútočit na pátý triumf ve Velké ceně Německa.

"Nevím, jak se nám to povedlo. Netuším, co se stalo Ferrari, protože my jsme byli rychlí, ale oni byli ještě o úroveň výš," řekl Hamilton. "Tohle je pro nás druhý domov, takže je skvělé to tady takhle oslavit," připomněl britský pilot jubilejní 200. start německého týmu ve formuli.

Ferrari ovládlo všechny tři tréninky a věřilo, že se konečně na rivala z Mercedesu dotáhlo. Jenže v kvalifikaci oba jezdce italské stáje zradila technika. Čtyřnásobný mistr světa Vettel kvůli tomu skončil už v první části a na startu bude poslední, zatímco Charles Leclerc v závěrečné části ani nevyjel na trať a vyrazí z desáté pozice.

"Měl jsem problém s palivovou soustavou," uvedl Leclerc. "Je to škoda a musíme zjistit, proč se to stalo, aby nás to nepotkalo znovu. Auto tady přitom bylo od začátku rychlé, takže je smutné, že to dopadlo takhle," přidal monacký jezdec.

Pro Vettela je to druhý nepovedený domácí závod za sebou. Před rokem přijel do Hockenheimu jako lídr šampionátu a po startu z pole position si jel pro vítězství. Jenže v závěru na mokré trati havaroval, závod vyhrál Hamilton a ujal se vedení v průběžném pořadí, které udržel až do konce sezony.

"Nevím, co se stalo. Rozbilo se něco v turbu," řekl v rozhovoru pro BBC Vettel, kterému po deseti závodech patří v průběžném pořadí čtvrté místo se ztrátou 100 bodů na vedoucího Hamiltona. "Přitom to vypadalo dobře. Udělali jsme pár změn a auto bylo skvělé. Asi nám to nebylo souzeno, přišli jsme o velkou šanci," dodal.

Kvalifikace na Velkou cenu Německa, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Hockenheimu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:11,767, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,346, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,362, 4. Gasly (Fr./Red Bull) 0,413, 5. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -0,771, 6. Grosjean (Fr./Haas) -1,084, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1,130, 8. Pérez (Mex./Racing Point) -1,298, 9. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,359, 10. Leclerc (Mon./Ferrari) bez času.