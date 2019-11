Dojde na změnu barev? Hamilton neví, zda bude pokračovat v Mercedesu | iSport.cz

Hamilton si druhou příčku vybojoval poté, co do závodu odstartoval z pátého místa • ČTK/ AP

„Samozřejmě nechci, aby odešel, zejména pokud já zůstanu ve formuli. Takže musím počkat, jak to s ním dopadne,“ řekl Hamilton a dodal, že by se Wolffovu odchodu nedivil. „Zůstat dlouho na místě nemusí být vždycky dobré. A já souhlasím s tím, že lidé by měli roztáhnout křídla a udělat pro kariéru to nejlepší,“ dodal.

Hamiltonovi skončí smlouva s Mercedesem po příští sezoně, ve které může zaútočit na dva rekordy Michaela Schumachera. Německý jezdec vede historické pořadí se sedmi tituly a v počtu vítězných závodů za ním britský pilot s 83 triumfy zaostává o osm vítězství.

Za rok navíc čekají formuli 1 rozsáhlé změny v pravidlech a podle Hamiltona by to mohlo přinést nejlepší závody za dlouhé roky. Mezi novinky patří zavedení omezených rozpočtů, změny čekají aerodynamiku monopostů a také budou zavedeny širší a odolnější pneumatiky.

„Na papíře vypadají novinky dobře, a pokud to převedou i do skutečnosti, tak nás dost možná čeká nejlepší éra závodění za velmi dlouhou dobu. A u toho nechci chybět,“ řekl Hamilton, který šampionát poprvé ovládl v roce 2008 s McLarenem. Dalších pět titulů přidal v letech 2014, 2015, 2017 a 2018 s Mercedesem.